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    Педро: «Моуринью – одна из главных причин моего перехода»

    Нападающий «Челси» Педро, перешедший в этот клуб из «Барселоны», рассказал о роли главного тренера лондонцев Жозе Моуринью в этом трансфере.

    «Здесь здорово. Моуринью – одна из главных причин, почему я здесь. Он звонил мне несколько раз, говорил, что я ему нужен, чтобы сделать команду сильнее», – поведал футболист.

    Кроме того, Педро, выигравший 20 трофеев с «Барселоной» и становившийся чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, надеется, что сотрудничество с Моуринью принесет ему новые титулы.

    «Он выигрывал множество титулов в каждой команде, с которой работал. Предвкушаю возможность поиграть под его руководством и, надеюсь, выиграть больше титулов».

    Источник: ФК «Челси»

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    21.08.2015 00:54
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    Комментарии (3)
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    Харченко
    1440119454
    Моуриньо станет твоей проблемой. Ему по барабану твой профессиональный уровень. Ляжешь под него, все будет нормально. В противном случае не поможет даже национальная испанская гордость.
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    ologreds
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