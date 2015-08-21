Педро: «Моуринью – одна из главных причин моего перехода»

Нападающий «Челси» Педро, перешедший в этот клуб из «Барселоны», рассказал о роли главного тренера лондонцев Жозе Моуринью в этом трансфере.

«Здесь здорово. Моуринью – одна из главных причин, почему я здесь. Он звонил мне несколько раз, говорил, что я ему нужен, чтобы сделать команду сильнее», – поведал футболист.

Кроме того, Педро, выигравший 20 трофеев с «Барселоной» и становившийся чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, надеется, что сотрудничество с Моуринью принесет ему новые титулы.

«Он выигрывал множество титулов в каждой команде, с которой работал. Предвкушаю возможность поиграть под его руководством и, надеюсь, выиграть больше титулов».