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    «Манчестер Юнайтед» опроверг интерес к Кокорину

    «Манчестер Юнайтед» не интересуется Александром Кокориным. Такое заявление сделал директор клуба по коммуникациям Филип Таунсенд.

    «Как вы можете себе представить, постоянно ходит множество спекуляций вокруг игроков, которые могут присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Каждое трансферное окно нас связывают с сотнями футболистов. Политика нашего клуба такова, что мы комментируем только подтвержденные новости – иными словами, после завершения сделки. По истории с Кокориным нам сказать нечего», – подчеркнул он.

    Источник: ТАСС

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    20.08.2015 15:45
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    Комментарии (16)
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    динамо москов
    1440076765
    Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания прокомментировал ситуацию с форвардом бело-голубых Александром Кокориным. Напомним, что ранее появилась информация об интересе к 24-летнему нападающему со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". – К новости об интересе "Манчестер Юнайтед" относятся по-разному. Одни считают, что это – реальная ситуация. Другие представляют ее надуманной его агентом. А каково на сей счет ваше мнение? – От своих знакомых, которые связаны с международным футбольным рынком, слышу, что "Красные дьяволы" действительно заинтересованы в приобретении Александра. Более того, его хотят видеть у себя и некоторые другие европейские клубы, в частности, "ПСЖ". Как будут дальше развиваться события, предсказать не берусь. – Не кажется ли вам странным, что после столь слабо проведенного сезона в клубе и сборной Кокорин по-прежнему вызывает интерес у столь именитых клубов? – Возможности Александра досконально изучены скаутами, и по совокупности имеющейся у них информации он проходит на рынке как перспективное приобретение. – Даже несмотря на то, что не забивает? – Грамотные игроки рынка могут найти этому массу причин. Но то, что Александр снизил результативность, может повлиять на его цену. – Каковы шансы на его уход из "Динамо"? – Я бы посчитал их как 50 на 50. Если будет предложение, которое устроит "Динамо", то, скорее всего, расставание вполне реально. – Но ведь в таком случае "Динамо" остается без квалифицированного форварда, на смену которому может прийти только молодежь. – Я верю в Андрея Кобелева и в то, что он сумеет справиться с ситуацией. Ведь именно Андрей Николаевич в свое время доверил Кокорину место в составе. – У вас в Клайпеде сейчас выступает бывший динамовец Андрей Панюков, у которого закончился контракт с бело-голубыми. Мог бы он помочь своему бывшему клубу? – Сейчас Панюковым активно интересуются во Франции. Со всей ответственностью заявляю, что это талантливый амбициозный нападающий, который хочет играть.
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    патриот200
    1440079334
    Он начал хорошо ,но сдал слишком быстро кому он такой нужен тем более МЮ
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    vyacheslaff
    1440080116
    Не может быть, это не правда, я не верю. Как это могло случиться? Это же Кокорин! Россия, вперед!!!
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    MaxReds
    1440082243
    Вауууу! Какая же неожиданность
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    Baisangur95reg
    1440090584
    кому нужен это днише? Пусть в Динамо сидит !Как раз его уровень !
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    graf34
    1440096327
    А он хорошо выкрутился, и так и не сказал, что МЮ не интересуется Кокориным...
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    graf34
    1440096534
    Я думаю, интерес к нашим игрокам и раньше было, но не многие соглашались... И здесь еще вряд ли сам Кокорин согласится... А если он не уйдет, клуб его по своей воле вряд ли отпустит - а другого и нет...
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    roman230582
    1440097699
    Кто придумал этот бред
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    Серж24
    1440098597
    я конечно понимаю вашу...ненависть к нашим футболистам...но по факту я наблюдал за кокориным и в сборной и в динамо....и мое мнение на него очень редко играют...а футболист он очень хороший...лучший нап в россии это точно....если я не прав то скажите кто лучше?
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    ologreds
    1694997354
    numo439653
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