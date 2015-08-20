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    «Крылья Советов» подписали ивуарийского полузащитника

    Самарские «Крылья Советов» объявили о заключении контракта с 18-летним атакующим полузащитником из Кот-д’Ивуара Жуниором Ахиссаном. Прежде игрок выступал за местную «Академию Ивуар», а также за юношескую сборную своей страны.

    В «Крыльях Советов» ивуариец будет выступать под 27-м номером.

    «Жуниор – очень перспективный игрок и в нашей команде он может себя проявить. Франк умеет работать с молодыми футболистами, так что у нас есть уверенность в том, что сотрудничество с Жуниором будет плодотворным» – заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    20.08.2015 15:07
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    Комментарии (2)
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    Victor.Vings
    1440088383
    Хвала всевышнему первый трансфер с прицелом на будущее, будем посмотреть! :)
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    ologreds
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