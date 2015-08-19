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    Терри может оказаться в «Фенербахче»

    Тренер «Челси» Жозе Моуринью готов расстаться с защитником Джоном Терри после неудачного старта сезона. Предложение по футболисту уготовит «Фенербахче».

    Сообщается, что Моуринью готов пойти на крайние меры, чтобы встряхнуть команду после поражения в матче за Суперкубок Англии, ничьи со «Суонси» и разгрома в матче с «Манчестер Сити».

    Кроме того, нынешний договор Терри с лондонским клубом истекает уже следующим летом. Это значит, что уже через четыре месяца футболист сможет вступать в переговоры с другими клубами, а после завершения сезона может покинуть «Челси» бесплатно.

    В качестве возможной замены Терри рассматривается защитник «Эвертона» Джон Стоунс. Правда, руководство ливерпульского клуба пока отклоняет все предложения по футболисту.

    Источник: iSport.ua

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    19.08.2015 22:26
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    Комментарии (5)
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    suhow6
    1440013030
    жаль будет если уйдет
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    artturchik
    1440019831
    такой информации нет, сказочники
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    Abuov_87
    1440043924
    вот тебе на((
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    dante_voorhees
    1440170921
    старичок нам не нужен
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    ologreds
    1694997360
    numo439577
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