Терри может оказаться в «Фенербахче»

Тренер «Челси» Жозе Моуринью готов расстаться с защитником Джоном Терри после неудачного старта сезона. Предложение по футболисту уготовит «Фенербахче».

Сообщается, что Моуринью готов пойти на крайние меры, чтобы встряхнуть команду после поражения в матче за Суперкубок Англии, ничьи со «Суонси» и разгрома в матче с «Манчестер Сити».

Кроме того, нынешний договор Терри с лондонским клубом истекает уже следующим летом. Это значит, что уже через четыре месяца футболист сможет вступать в переговоры с другими клубами, а после завершения сезона может покинуть «Челси» бесплатно.

В качестве возможной замены Терри рассматривается защитник «Эвертона» Джон Стоунс. Правда, руководство ливерпульского клуба пока отклоняет все предложения по футболисту.