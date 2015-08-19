Педро прошел медицинское обследование в «Челси»

Сообщается, что нападающий «Барселоны» Педро успешно прошел медицинское обследование в «Челси», и для заключения сделки осталось лишь согласовать детали личного контракта.

Вероятно, договор будет подписан на трехлетний срок с опцией продления еще на один год. «Барселона» получит за своего футболиста 28 миллионов евро, а еще два миллиона будут выплачены в виде бонусов по результатам игры Педро за новый клуб.

Напомним, что ранее на Педро претендовал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предлагали за него 25 миллионов и пять миллионов бонусов, и «Барселона» это предложение отклонила.