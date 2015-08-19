Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Педро прошел медицинское обследование в «Челси»

    Сообщается, что нападающий «Барселоны» Педро успешно прошел медицинское обследование в «Челси», и для заключения сделки осталось лишь согласовать детали личного контракта.

    Вероятно, договор будет подписан на трехлетний срок с опцией продления еще на один год. «Барселона» получит за своего футболиста 28 миллионов евро, а еще два миллиона будут выплачены в виде бонусов по результатам игры Педро за новый клуб.

    Напомним, что ранее на Педро претендовал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы предлагали за него 25 миллионов и пять миллионов бонусов, и «Барселона» это предложение отклонила.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 21:02
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    cannabisSs
    1440007741
    Зачем челси столько нападающих?
    Ответить
    070maks
    1440009498
    Зачем автобусу вообще напы?
    Ответить
    070maks
    1440009517
    10 защитников и вратаря в поле и норм
    Ответить
    suhow6
    1440012921
    молодец что барсу покинул
    Ответить
    ologreds
    1694997360
    numo439571
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+