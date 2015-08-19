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    УЕФА вновь отклонил протест «Фенербахче»

    Дисциплинарный комитет УЕФА вынес повторное решение об отклонении протеста «Фенербахче».

    Турецкий клуб настаивал на том, чтобы итог ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Фенербахче» был аннулирован по причине участия бразильского полузащитника Фреда в игре. Отметим, что ранее УЕФА уже отклонял подобный протест, поданный турками относительно первой встречи.

    Напомним, причиной протестов турецкого клуба стала допинг-проба футболиста донецкого «Шахтера» Фреда во время Кубка Америки, которая дала положительный результат.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    19.08.2015 17:49
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    Комментарии (3)
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    алекс88
    1439996013
    Турки все ноют
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    SD-Podonok
    1440009604
    досвідос) Фред і сьогодні в старті)
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    ologreds
    1694997362
    numo439550
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