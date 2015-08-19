Вернблум: «Необходимо выиграть свой матч дома»

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум поделился ощущениями после поражения от «Спортинга» в Португалии.

«Проигрывать тяжело и неприятно, лучше было завершить игру со счeтом (1:1). Но могу сказать, что последние 30 минут нам не удались, мы перестали контролировать мяч. В первые 60 минут, даже без большого процента владения, у нас были контратаки, мы контролировали середину поля. А в последние полчаса стали проигрывать в этом компоненте. Так что второй гол назревал.

После матча очень легко рассуждать, но не всe так плохо. Никакой трагедии из поражения не делаем. Необходимо выиграть свой матч дома. Ничего страшного не случилось», – сказал швед.

