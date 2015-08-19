Кокорин помог тяжелобольному ребенку

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин исполнил мечту одного маленького пациента Санкт-Петербургского Детского хосписа.

В офис «Динамо» пришло письмо с просьбой связаться с юным мальчиком Ромой, который обожает футбол и является большим поклонником игры форварда сборной России. Кокорин не думал ни секунды и тут же позвонил ребенку.

«Сказано – сделано. Кокорин запускает скайп, вводит ник Ромы, и виртуальное общение начинается. Видно, что мальчишка поначалу немного нервничает и стесняется, но постепенно осваивается. Александр и Роман обсуждают последние новости, увлечения, футбол, компьютерные игры и многое другое. Напоследок динамовец желает питерскому школьнику хорошего самочувствия и обещает выходить на связь, когда тот захочет. «Динамо» надеется, что исполнение мечты Ромы и полученный заряд положительных эмоций помогут ему в борьбе с недугом», – говорится в сообщении на странице официального сообщества «Динамо» Вконтакте.