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    Кокорин помог тяжелобольному ребенку

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин исполнил мечту одного маленького пациента Санкт-Петербургского Детского хосписа.

    В офис «Динамо» пришло письмо с просьбой связаться с юным мальчиком Ромой, который обожает футбол и является большим поклонником игры форварда сборной России. Кокорин не думал ни секунды и тут же позвонил ребенку.

    «Сказано – сделано. Кокорин запускает скайп, вводит ник Ромы, и виртуальное общение начинается. Видно, что мальчишка поначалу немного нервничает и стесняется, но постепенно осваивается. Александр и Роман обсуждают последние новости, увлечения, футбол, компьютерные игры и многое другое. Напоследок динамовец желает питерскому школьнику хорошего самочувствия и обещает выходить на связь, когда тот захочет. «Динамо» надеется, что исполнение мечты Ромы и полученный заряд положительных эмоций помогут ему в борьбе с недугом», – говорится в сообщении на странице официального сообщества «Динамо» Вконтакте.

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    19.08.2015 15:00
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vyacheslaff
    1439988341
    Лучше бы велосипед подарил...
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    FCSM 06
    1439989336
    а деньгами помочь не вариант было?Ну да,Кокорин же бедняга всего лишь около 350 млн зараб.в год
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    Forza Mian!
    1439989412
    лучше продал бы колесо своего Бугатти и оплатил лечение
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    Der Valdi
    1439989545
    Ещёбы на лечение помог деньгами
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    Серега23
    1439990054
    Молодец Сань делай только от всей души и сердца ,а не делай никакого пиара и паказухи а от всей души Сань
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    Baisangur95reg
    1439990802
    Пиарит себя! Почему все это они не делают потихому?Не коментируя это, не собирая журналюг когда идут в больницу? Это тупо показуха!
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    Nekrob
    1439994304
    Кокорин сам тяжелобольной ребенок.
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    3ton
    1439999790
    лучше бы денег дал на лечение , помог он ребенку , меркантильный человек
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    B o O m
    1440001757
    Общение с собакой - не общение, вот Если бы был Месси, Маскерано, Дани Алвеш, Иньеста, Хави , Бускетс, Педро, Неймар, Суарес, Тер Штеген, Альба, Пике, Пуйоль, Ракитич, Матьё - вот тогда другое дело))...да на крайняк я бы лучше пообщался с Аршавиным и Павлюченко, чем с этим жидом, который ничего не может в футболе
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    ologreds
    1694997362
    numo439531
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