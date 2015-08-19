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    Рейнгольд: «Кокорин пока никто, как игрок он не начинался»

    Эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о нападающем «Динамо» Александре Кокорине, которым интересуется «Зенит».

    «Он как игрок и не начинался. Человек играет эпизодами. Из 90 минут чистого игрового времени, он 10 – в игре, 80 – стоит. Что это за нападающий? Прячется за спинами защитников. Мало открывается. Подкупает только его скорость и то, что он иногда забивает. Но у него нет стабильности.

    Я его сравниваю с Аршавиным и Кержаковым. По манере игры они чем-то похожи, но свою молодость те использовали намного лучше. Эти сделали карьеру, а Кокорин пока никто, – считает Валерий Леонидович.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2015 09:05
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    Комментарии (13)
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    джон базелон
    1439971913
    А не надо такие зарплаты выплачивать,зачем ему напрягаться,когда он уже миллионер на всю жизнь!
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    Ftg
    1439972345
    А Рейнгольд это большая величина и никак не закончится :)
    Ответить
    ultimate
    1439977718
    Согласен
    Ответить
    БекаMax
    1439978771
    Согласен
    Ответить
    Ftg
    1439979771
    Кокорин это Никто, а Рейнгольд это Кто? Кто критикует Никто :)
    Ответить
    7582145698
    1439984175
    факт
    Ответить
    Verty
    1439986014
    Да тут и футбольным экспертом не надо быть, что бы такое утверждать. С таким же успехом можно поделится мнением, что Земля круглая
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    Pravdin_V
    1439986507
    Какая нахрен скорость? он центральному защитнику Кореи 5 метров проиграл)
    Ответить
    Харченко
    1439986579
    Это правда.
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    ologreds
    1694997366
    numo439499
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