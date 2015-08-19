Рейнгольд: «Кокорин пока никто, как игрок он не начинался»

Эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о нападающем «Динамо» Александре Кокорине, которым интересуется «Зенит».

«Он как игрок и не начинался. Человек играет эпизодами. Из 90 минут чистого игрового времени, он 10 – в игре, 80 – стоит. Что это за нападающий? Прячется за спинами защитников. Мало открывается. Подкупает только его скорость и то, что он иногда забивает. Но у него нет стабильности.

Я его сравниваю с Аршавиным и Кержаковым. По манере игры они чем-то похожи, но свою молодость те использовали намного лучше. Эти сделали карьеру, а Кокорин пока никто, – считает Валерий Леонидович.