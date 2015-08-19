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    • Президент «Спортинга»: «Мы опять пострадали от решений арбитра, нужны новые технологии»

    Президент «Спортинга»: «Мы опять пострадали от решений арбитра, нужны новые технологии»

    Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью остался доволен игрой своей команды в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спортинга».

    «Спортинг» играл очень хорошо. Мы не можем реализовывать каждый свой опасный момент, но мы победили. Теперь нам нужно сыграть в ответном матче с тем же командным духом с тем же желанием, чтобы мы победили и в России. Сегодня атмосфера на стадионе была фантастической

    Я до сих пор не разделяю идею с пятью арбитрами на матче. Уже второй раз мы страдаем от судейских ошибок в Лиги чемпионов. Нужно вводить новые технологии», – сказал де Карвалью.

    Источник: A Bola

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    19.08.2015 06:46
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    Комментарии (4)
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    джон базелон
    1439972069
    не ной!
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    Ftg
    1439972269
    Видеоповторы Блаттер не разрешает :) если что сразу плачет вместе с братом своим :)
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    djsid
    1439974992
    Я так подозреваю что (ЦСКА)судью купило,или как тогда можна обьяснить игру в гандбол!
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    ologreds
    1694997366
    numo439487
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