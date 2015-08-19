Президент «Спортинга»: «Мы опять пострадали от решений арбитра, нужны новые технологии»

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью остался доволен игрой своей команды в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спортинга».

«Спортинг» играл очень хорошо. Мы не можем реализовывать каждый свой опасный момент, но мы победили. Теперь нам нужно сыграть в ответном матче с тем же командным духом с тем же желанием, чтобы мы победили и в России. Сегодня атмосфера на стадионе была фантастической

Я до сих пор не разделяю идею с пятью арбитрами на матче. Уже второй раз мы страдаем от судейских ошибок в Лиги чемпионов. Нужно вводить новые технологии», – сказал де Карвалью.