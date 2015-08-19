Ловчев: «В Химках все будет зависеть от того, сколько ЦСКА пропустит»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре ЦСКА со «Спортингом» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Специалист считает, что счет матча (1:2) оставлеят ЦСКА хорошие шансы на проход в групповой этап .



«Такое впечатление, что с нашими командами, в том числе и с ЦСКА, в Европе происходит то же самое, что с рублeм в России. Он девальвируется. Так и с футболом – внутри страны у ЦСКА один курс, одно отношение соперников, в Европе – другой. Причeм такое впечатление, что команда, уже опытная, кстати, команда, недооценивает сама себя, начинает жаться к своим воротам, когда соперник особо и не жмeт.



Мы в российском футболе обращаем внимание на то, что все футболисты одинаковые. Вроде бы и пасуют, и даже бьют. Но вот люди, которые делают разницу – с дриблингом, тонкими решениями, – у нас как будто вымерли. Мало их. Посмотрите на «Спортинг» — команда не самая крутая по меркам Европы, но как же игроки в творческом плане наших превосходят. Они лезут в дриблинг, делают мало этих идиотских поперечных передач, они играют вперeд! Португальцы лично мне напоминают наши кавказские команды времeн СССР. Тоже юркие ребята, быстрые, но как только силы кончаются, кончается и футбол.



Очень хорош Муса! Провeл просто замечательный матч. Понятно, что он уже здорово научился играть центрфорварда, но вот набеги с края, умение резать угол и лезть до последнего в штрафную, хоть на четвереньках – это именно его. Думбия, уверен, будет добавлять, и добавлять прилично. Видно, что настрой у Сейду боевой, неудача в Италии его здорово подхлестнула. Важно, что он ляп с пенальти загладил голом. И гол этот ошарашил, прибил «Спортинг». В целом счeт нормальный. Не ничья, но есть гол на чужом поле. Уверен, что один мяч в Химках ЦСКА забьeт. Всe будет зависеть от того, сколько пропустит», — отметил Ловчев.