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    Бабаев: «Проиграли бой, но не войну»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал оценку игре команды в прошедшем первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

    «Пожалуй, могло быть и лучше. Конечно, хотелось бы сохранить ничейный результат. Всe к этому шло. Но, к сожалению, секундная потеря концентрации… И надо отдать должное сопернику. Можно говорить, что исполнительское мастерство игроков «Спортинга» в эпизоде со вторым голом оказалось на очень высоком уровне. Вся борьба впереди. Можно сказать, мы проиграли бой, но не войну. Надеюсь, что в Москве мы сможем достигнуть нужного результата и пройти в следующую стадию».

    Напомним, в итоге армейцы уступили со счетом 1:2.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2015 01:39
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