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    • Уткин: «Спортивное телевидение должен делать тот, кто разбирается в теме, разве это не очевидно?»

    Уткин: «Спортивное телевидение должен делать тот, кто разбирается в теме, разве это не очевидно?»

    Известный комментатор Василий Уткин в очередной раз пояснил суть конфликта между ним и генеральным продюсером нового спортивного телеканала «Матч-ТВ» Тинатин Канделаки.

    «Не существует причин, чтобы не хотеть работать. Должна быть причина, чтобы хотеть работать, чтобы желать войти в какую-то структуру. В отсутствии их – это нежелание. На тот момент я не видел ни одной причины, чтобы мне хотелось пойти в эту структуру. Именно поэтому я не хотел туда идти и не хочу.

    Я сейчас поясню на одном примере, но хотел бы, чтобы это не понимали буквально в отношении Тины. Я посвятил некоторое время некоторому занятию – допустим, вышиванию крестом. И тут мне говорят: старик, все отлично, но теперь тобой будет руководить безрукий. Повторюсь: это гораздо более экстремальное сравнение, напрямую оно к нынешней ситуации не относится.

    Спортивное телевидение может делать только тот, кто разбирается в этой теме. Разве ответ на этот вопрос неочевиден?», – заявил Уткин.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 15:40
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Бан
    1439904883
    Тина давно вылизывала место под солнцем, надеялась на пост министра культуры, но видно была не столь убедительна, как Мединский. А спортивная редакция НТВ+ никогда не занималась лестью и подхалимажем у властьпридержащих, более того, скорее позволяла себе подкалывать глупость чиновников. Весь секрет в этом, а не в вопросе, кто лучше управиться с каналом специалист или менеджер. ПС. Времена теперь такие, что и в спортивных трансляциях надо петь осанну, замалчивая недостатки. Ведь на носу ЧМ!
    Ответить
    Asbjorn
    1439906350
    Подскажите,Уткина с нтв+ убрали что ли?
    Ответить
    salooo
    1439907619
    у нас всегда люди возглавляют то к чему не имеют отношение, например правительство! без паники, всё под контролем!
    Ответить
    Харченко
    1439910866
    Уткин хотел в трактир. Пусть идет.
    Ответить
    Kollljan
    1439911111
    Хорошо сказал. Но Эзопов язык вряд ли будет понятен большинству современной молодой, да и не молодой публики.
    Ответить
    Hotspur55
    1439912316
    Все, кто гонят на Уткина, просто идиоты. Такого умного, задорного, остроумного человека да еще и ФУТБОЛЬНОГО комментатора нужно поискать! Надеюсь, Уткин продолжит комментировать футбол...
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    Jakson Soccer
    1439914484
    Нормальный чел и комментатор, говорит правильные вещи.
    Ответить
    Владимир Владимирович
    1439915158
    Василий, я за тебя. только прекращай быть либералом-предателем!
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    stud123
    1439917168
    Вспоминается как он комментировал матч ЦСКА с кем то в ЛЧ или ЛЕ..."Нет у вас методов против Кости Сапрыкина")))))сказал Уткин в одном из моментов))
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    ologreds
    1694997370
    numo439429
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