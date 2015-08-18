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    • Станция метро рядом со строящимся стадионом «Зенита» обойдется городу в 36 миллиардов

    Станция метро рядом со строящимся стадионом «Зенита» обойдется городу в 36 миллиардов

    Продление «зеленой» линии метро Санкт-Петербурга от «Приморской» до «Беговой» с промежуточной станцией «Новокрестовская», которая будет находиться в шаговой доступности от строящегося стадиона «Зенита», потребует как минимум 36 миллиардов рублей.

    Стоимость метро сравнима со стоимостью самого стадиона, который обошелся городу в 43 миллиарда. Если учесть, что стоимость строительства метро может заметно возрасти к моменту открытия, то есть вероятность, что станция окажется даже дороже спортивной арены.

    Станция «Новокрестовская» планируется к открытию перед стартом Чемпионата мира 2018, однако специалисты уверены, что город не успеет закончить строительство, и метро будет открыто не раньше осени 2018 года.

    Источник: Fontanka.ru

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    18.08.2015 15:17
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    Комментарии (11)
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    Romeo SL
    1439902668
    ЭТО ПО НАШЕМУ)))
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    Real chempion
    1439904794
    Будут строить 20 лет и в итоге это всё обойдется городу в 1,5 триллиона. Приятного просмотра:)
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    spartach091
    1439905246
    ЭТОТ САЙТ ЖИВ ЧТО ЛИ??
    Ответить
    skainet
    1439911902
    не ну к чм должны построить полюбэ
    Ответить
    Hotspur55
    1439912908
    я обалдеваю просто!
    Ответить
    edw7777
    1439913163
    Зачем? Там же есть уже метро в 700 метрах от стадиона. Просто в этом районе живут все бонзы Питера. А как же им жить когда к метро пойдут фанаты после матча?!!! Сволочи, а подают, как заботу о зрителях. Вот так у нас в России всегда, потому и живем так.
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    stud123
    1439917570
    Город на болоте,в стране дураков(((((
    Ответить
    Sergh4
    1439919030
    Нафига там ещё одна станция, ведь есть станция Крестовский остров? Идти не так уж и далеко и очень приятно, широкая аллея полностью пешеходная!
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    ермакк
    1440005093
    Действительно, есть станция Крестовский остров, зачем городить огород, тем более новую станцию будут закрывать на время проведения матча. А от Крестовской пешочком очень мило и обратно.
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    ologreds
    1694997370
    numo439426
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