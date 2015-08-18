Станция метро рядом со строящимся стадионом «Зенита» обойдется городу в 36 миллиардов

Продление «зеленой» линии метро Санкт-Петербурга от «Приморской» до «Беговой» с промежуточной станцией «Новокрестовская», которая будет находиться в шаговой доступности от строящегося стадиона «Зенита», потребует как минимум 36 миллиардов рублей.

Стоимость метро сравнима со стоимостью самого стадиона, который обошелся городу в 43 миллиарда. Если учесть, что стоимость строительства метро может заметно возрасти к моменту открытия, то есть вероятность, что станция окажется даже дороже спортивной арены.

Станция «Новокрестовская» планируется к открытию перед стартом Чемпионата мира 2018, однако специалисты уверены, что город не успеет закончить строительство, и метро будет открыто не раньше осени 2018 года.