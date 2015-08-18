Матч «Спартак» – ЦСКА перебил рейтинг программы «Время»

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, состоявшееся в пятницу на «Открытие Арене», не только побило рекорд посещаемости нынешнего чемпионата, но и перекрыло рейтинг программы «Время».

«Минувший тур ознаменовал собой ряд рекордов. Мы очень рады, что на матч «Спартак» – ЦСКА пришло рекордное количество зрителей. Он даже перебил рейтинг программы «Время» на первом канале! Все это говорит о том, что российский футбол интересен, в нем заложен большой потенциал, который в скором времени, убежден, будет реализован», – заявил Сергей Чебан.