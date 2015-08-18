Помощники медслужбы, радовавшиеся голу ЦСКА, больше не будут работать со «Спартаком»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.сообщил, что помощники медслужбы «Спартака», открыто радовавшиеся голу Ахмеда Мусы в ворота «красно-белых», больше не будут работать с клубом.

«Работники, радовавшиеся голу ЦСКА, не имеют никого отношения к клубу. Это волонтеры-стюарды из числа набранных стадионом. Я был удивлен, увидев их реакцию на гол Мусы, хотя перед каждым матчем они получают инструкцию не проявлять эмоций. Больше этих людей на месте помощников медслужбы не будет», – заявил Вартапетов.