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    • Помощники медслужбы, радовавшиеся голу ЦСКА, больше не будут работать со «Спартаком»

    Помощники медслужбы, радовавшиеся голу ЦСКА, больше не будут работать со «Спартаком»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.сообщил, что помощники медслужбы «Спартака», открыто радовавшиеся голу Ахмеда Мусы в ворота «красно-белых», больше не будут работать с клубом.

    «Работники, радовавшиеся голу ЦСКА, не имеют никого отношения к клубу. Это волонтеры-стюарды из числа набранных стадионом. Я был удивлен, увидев их реакцию на гол Мусы, хотя перед каждым матчем они получают инструкцию не проявлять эмоций. Больше этих людей на месте помощников медслужбы не будет», – заявил Вартапетов.

    Источник: ТАСС

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    18.08.2015 13:51
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    Комментарии (8)
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    Possible
    1439896210
    отставить радость)
    Ответить
    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439897572
    дурни.И зарплату видно неплохую получали, ну что сказать - КОНИ необразованные.
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    gfhthj
    1439903979
    вот что проклятые кони с людьми делают:D
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    FCSM 06
    1439907134
    Спалились черти)))))
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    VIPded
    1439907666
    Моду на тёрки с медиками Особенный ввёл, что ли? )))
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    ologreds
    1694997370
    numo439418
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