Барбоза: «ЦСКА ждет самый тяжелый матч в году»

Известный агент Паулу Барбоза, специализирующийся на португальском футболе, рассказал чем «Спортинг» может удивить московский ЦСКА в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Главной проблемой для ЦСКА может стать недооценка соперника. «Спортинг» в этом сезоне намного сильнее, чем был в прошлом. Уверен, команды покажут очень хорошие два матча и это будет интереснейшее противостояние. «Армейцам» очень важно выдержать стартовый натиск со стороны «бело-зеленых» — это может решить исход всего противостояния. Поэтому в гостевой игре ЦСКА будет больше думать об обороне. «Спортинг» возглавил очень сильный специалист, добившийся больших успехов и имеющий опыт игры против российских клубов. Трансферная политика «львов» говорит о том, что команда хочет получить результат прямо сейчас. Были приобретены сильные игроки, которые имеют большой опыт. Прежде всего ЦСКА стоит опасаться перуанца Андре Каррильо, это самый талантливый игрок в составе «Спортинга». ЦСКА ждет, наверное, самый тяжелый матч в году», — заключил Барбоза.