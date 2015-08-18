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    • Рейнгольд: «В противостоянии со «Спортингом» ставлю на ЦСКА»

    Рейнгольд: «В противостоянии со «Спортингом» ставлю на ЦСКА»

    Эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от первого матча ЦСКА с португальским «Спортингом», который пройдет в Лиссабоне в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Специалист в противостоянии отдает предпочтение армейской команде.

    «Ставлю на ЦСКА. Счет не назову, потому что я не видел команду «Спортинг» и не могу судить о ее потенциале. Хотя бы одним глазом нужно посмотреть, что она из себя представляет. Понятно, что это одна из сильнейших команд Португалии. Там всего-то три клуба: «Спортинг», «Порту» и «Бенфика».

    Общее впечатление, что ЦСКА должен пройти, но Португалия – футбольная страна. Сами игроки «Спортинг» считают, что им повезло со жребием, к тому же у португальцев должны быть свои счеты с ЦСКА», – сказа Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.08.2015 11:06
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    Комментарии (16)
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    За Ливерпуль
    1439895514
    Что то он в последнее время много базарит не по делу
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    nemolod
    1439895640
    Хорошо,если вничью сумеют сыграть!
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    Sergi001
    1439902448
    наврятли цска сможет что то сделать в португалии... главное что бы не слишком много пропустили
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    Archi1968
    1439902832
    Как. можно ставить на одну команду не видя игры другой? Это Россия !!!
    Ответить
    Алёша Мясной
    1439904041
    НУ А ЧЁ? ПО СУММЕ ДВУХ МАТЧЕЙ АРМЕЙЦЫ ВЫГРАЮТ
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    астраханец
    1439904085
    Значит выйдет наоборот. Этот "эксперт" всегда ошибается
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    астраханец
    1439904227
    Пастернака не читал, но осуждаю))))
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    Spark333
    1439907000
    Цска должно сделать правильные выводы и на классе победить 0:2 !!!Ждем и болеем !!!
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    Каратель
    1439912340
    школота,по существу ничего сказать не можешь,учи таблицу умножения
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    ologreds
    1694997372
    numo439403
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