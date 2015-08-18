Рейнгольд: «В противостоянии со «Спортингом» ставлю на ЦСКА»

Эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от первого матча ЦСКА с португальским «Спортингом», который пройдет в Лиссабоне в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Специалист в противостоянии отдает предпочтение армейской команде.

«Ставлю на ЦСКА. Счет не назову, потому что я не видел команду «Спортинг» и не могу судить о ее потенциале. Хотя бы одним глазом нужно посмотреть, что она из себя представляет. Понятно, что это одна из сильнейших команд Португалии. Там всего-то три клуба: «Спортинг», «Порту» и «Бенфика».

Общее впечатление, что ЦСКА должен пройти, но Португалия – футбольная страна. Сами игроки «Спортинг» считают, что им повезло со жребием, к тому же у португальцев должны быть свои счеты с ЦСКА», – сказа Рейнгольд.