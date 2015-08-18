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    Генич: «ЦСКА мастеровитее «Спортинга»

    Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от первого матча ЦСКА с португальским «Спортингом», который пройдет в Лиссабоне в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    «Откровенно плохих моментов в игре ЦСКА было немного, хотя «Спартак» заставил понервничать и много комбинировал. У меня нет никаких сомнений относительно возможностей «армейцев», есть опасения относительно ЦСКА в Лиге чемпионов.

    Уровень чемпионата России позволяет красно-синим даже при посредственной игре стабильно набирать очки. «Спортинг», честно признаюсь, я не так много видел, это бегущая команда, с молодыми интересными исполнителями. Но ЦСКА класснее, мастеровитее, и серьезных проблем перед матчем со «Спортингом» я не вижу.

    Плюсов перед выездом в Лиссабон даже больше. Тут и хорошая физическая готовность «армейцев», и щелчок по носу от «Спарты», пошедший ЦСКА на пользу. Если подопечные Леонида Слуцкого сыграют в свою силу, проблем со «Спортингом» быть не долино», – подвел итог Генич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2015 08:53
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