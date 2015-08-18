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    • Бубнов: «Кирилл Комбаров два момента запорол, Гаврилов и Черенков такие мячи пьяными бы забили»

    Бубнов: «Кирилл Комбаров два момента запорол, Гаврилов и Черенков такие мячи пьяными бы забили»

    Эксперт Александр Бубнов проанализировал действия игроков «Спартака» в матче с ЦСКА. Специалист отметил, что Денис Глушаков продемонс

    «Комбаров Кирилл – 58 ТТД, 32% брака, 2 момента запорол. Черенков с Гавриловым бы пьяными сделали, а он на трезвую голову не смог ничего сделать. Это техническое оснащение. Аленичев или Титов бы исполнили, но там Кирилл Комбаров. Надо ставить людей, которые могут исполнить! Лучше бы сзади стоял, больше бы сил было. Таски – пятерка с минусов, но минус за то, что Вернблум его опередил, а так – 93 ТТД, 12,9% брака, да так Пике не играет в «Барсе»! Боккетти – пять баллов, 100 ТТД, 15% брака, Гранат – пятерка с минусов, но этот момент с Мусой несчастный случай. Уж очень хорошие ТТД у Граната! Комбаров Дима – 74 ТТД плюс пенальти забил – пять с минусов за то, что 74 ТТД для него мало. Глушаков продемонстрировал показатели высокого европейского уровня, но этот косяк с голом, причем косяк начался с него. Он и Граната подставил. За этот косяк Глушакову минус поставил, а у него так суперпоказатели. Мозговой центр – Попов с Широковым.

    Пусть Кириллу Комбарову спасибо скажут, что он их сплавил, это именно они делали пасы Кириллу, а он не забил. А так Кирилл не забил, но не смог. В результате Попов получил три с плюсом. А вот Широков – у меня праздник, он сделал 103 ТТД. И будь я подхалим, как Генич, вылизал бы все, что можно. Но так как у Широкова 35% брака, то двоечка. И вот мозговой центр сыграл на три с плюсом, и на два – вот поэтому «Спартак» и не выиграл. У Промеса четверка, Мовсисян, 27 ТТД, но 48% брака – два, Зе Луиш прыгает как баскетболист, игрок классный, его надо правильно использовать. Показатели у него плохие, двойка», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    18.08.2015 07:06
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    Комментарии (6)
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    aurora5858
    1439875055
    Интересно. Но резок
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    deimos88
    1439875510
    Да уж края обороны это вообще космос((
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    bset
    1439881672
    Странная статистика у Бубнова. За одно успешное действие, а значит 0% брака, пятерка будет? А тот, кто 100 действий сделал, в 99% накосячил, а один момент привел к единственному голу в матче, это плохо (видимо ноль или единица).
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    vyacheslaff
    1439886176
    Всё по делу! Молодец!
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    Krasnodar 123
    1439887499
    Гаврила мазал мимо ворот тоже не мало. Федя ему пас выдаст на блюдечке, а тот по воробьям. И вообще ФЕДЯ ЧЕРЕНКОВ игрок экстра класса, сравнится с ним трудно кому то из наших. Федя он просто ВЕЛИКИЙ ИГРОК!
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    ologreds
    1694997373
    numo439381
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