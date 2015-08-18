Бубнов: «Кирилл Комбаров два момента запорол, Гаврилов и Черенков такие мячи пьяными бы забили»

Эксперт Александр Бубнов проанализировал действия игроков «Спартака» в матче с ЦСКА. Специалист отметил, что Денис Глушаков продемонс

«Комбаров Кирилл – 58 ТТД, 32% брака, 2 момента запорол. Черенков с Гавриловым бы пьяными сделали, а он на трезвую голову не смог ничего сделать. Это техническое оснащение. Аленичев или Титов бы исполнили, но там Кирилл Комбаров. Надо ставить людей, которые могут исполнить! Лучше бы сзади стоял, больше бы сил было. Таски – пятерка с минусов, но минус за то, что Вернблум его опередил, а так – 93 ТТД, 12,9% брака, да так Пике не играет в «Барсе»! Боккетти – пять баллов, 100 ТТД, 15% брака, Гранат – пятерка с минусов, но этот момент с Мусой несчастный случай. Уж очень хорошие ТТД у Граната! Комбаров Дима – 74 ТТД плюс пенальти забил – пять с минусов за то, что 74 ТТД для него мало. Глушаков продемонстрировал показатели высокого европейского уровня, но этот косяк с голом, причем косяк начался с него. Он и Граната подставил. За этот косяк Глушакову минус поставил, а у него так суперпоказатели. Мозговой центр – Попов с Широковым.

Пусть Кириллу Комбарову спасибо скажут, что он их сплавил, это именно они делали пасы Кириллу, а он не забил. А так Кирилл не забил, но не смог. В результате Попов получил три с плюсом. А вот Широков – у меня праздник, он сделал 103 ТТД. И будь я подхалим, как Генич, вылизал бы все, что можно. Но так как у Широкова 35% брака, то двоечка. И вот мозговой центр сыграл на три с плюсом, и на два – вот поэтому «Спартак» и не выиграл. У Промеса четверка, Мовсисян, 27 ТТД, но 48% брака – два, Зе Луиш прыгает как баскетболист, игрок классный, его надо правильно использовать. Показатели у него плохие, двойка», – сказал Бубнов.