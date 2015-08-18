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    • Пассажир рейса «Пермь-Москва»: «Футболисты «Анжи» цеплялись к девушкам, дико гоготали, трехэтажный мат»

    Пассажир рейса «Пермь-Москва»: «Футболисты «Анжи» цеплялись к девушкам, дико гоготали, трехэтажный мат»

    Набирает оборотов скандал с хамским поведением футболистов «Анжи», летевших рейсом «Аэрофлота» из Перми после очередного матча чемпионата.

    Вадим Воробьев, пассажир рейса «Пермь-Москва», рассказал, что одним из футболистов, которые летели бизнес-классом был Лоренцо Эбесилио.

    «Мы летели утренним рейсом «Аэрофлота» в 8.00 из Перми. Приставание к пассажирам рейса со стороны игроков «Анжи» началось еще в бизнес-зале. Они цеплялись к заходящим девушкам, громко разговаривали, дико гоготали, какие-то сальные шутки, трехэтажный мат.

    Я сидел в экономе, там летели футболисты поспокойнее, в основном все «красноглазые» летели в бизнесе. Дико красные глаза, явно не спали. Пассажиры, выходящие из самолета, перешептывались. В итоге я посмотрел на сайте «Анжи» лица футболистов и точно узнал некоторых. Номер 8 ( Лоренцо Эбесилио) – не знаю, как он говорит по-русски, но слово «п..с» по отношению к своим одноклубникам этот человек знает.

    С нами еще летел Игорь Николаев – в бизнес-классе. Думаю, ему тоже будет что рассказать», – рассказал Воробьев.

    Источник: Sports.ru

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    18.08.2015 06:53
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Real Madrid 25
    1439883245
    Что хоть не сделают чтоб навредить Анжи) Ахах клоуны!
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    sergey_andreich
    1439884022
    выпили за любовь, а потом курнули за любовь - вот глаза и красные, а поэтому и гоготали
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    perm 242
    1439885341
    про пьяное быдло это понятно .... но неужели не нашлось адекватных мужиков ещё в аэропорту , чтобы поставить это быдло в стойло ? да и насколько я помню в самом аэропорту хватает полиции ...
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    Krasnodar 123
    1439890125
    А что у Анжи своего самолета нет? Они летают на матчи на рейсовых самолетах? Странно!
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    real &anji
    1439890941
    Пассажир врет
    Ответить
    Мастер25-17
    1439891148
    В горах нормам этики не учат.
    Ответить
    adebade
    1439893155
    Красавчики, футболисты Анжи! Полностью поддерживаю во всем, чтобы Вы ни сделали. Веселитесь ребята! Всегда мысленно с Вами!
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    adebade
    1439893438
    В салоне самолета какая-то пьяная вдрободан деваха ругалась матом, приставала к футболистам Анжи и ржала на весь самолет. На вопрос кто это такая пассажиры сказали, что это никому неизвестная певичка Света пиарится.
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    koraqa
    1439912890
    Алкоголики тунияцы бухайте курите но играйте красиво )
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    ologreds
    1694997374
    numo439380
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