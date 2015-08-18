Пассажир рейса «Пермь-Москва»: «Футболисты «Анжи» цеплялись к девушкам, дико гоготали, трехэтажный мат»

Набирает оборотов скандал с хамским поведением футболистов «Анжи», летевших рейсом «Аэрофлота» из Перми после очередного матча чемпионата.

Вадим Воробьев, пассажир рейса «Пермь-Москва», рассказал, что одним из футболистов, которые летели бизнес-классом был Лоренцо Эбесилио.

«Мы летели утренним рейсом «Аэрофлота» в 8.00 из Перми. Приставание к пассажирам рейса со стороны игроков «Анжи» началось еще в бизнес-зале. Они цеплялись к заходящим девушкам, громко разговаривали, дико гоготали, какие-то сальные шутки, трехэтажный мат.

Я сидел в экономе, там летели футболисты поспокойнее, в основном все «красноглазые» летели в бизнесе. Дико красные глаза, явно не спали. Пассажиры, выходящие из самолета, перешептывались. В итоге я посмотрел на сайте «Анжи» лица футболистов и точно узнал некоторых. Номер 8 ( Лоренцо Эбесилио) – не знаю, как он говорит по-русски, но слово «п..с» по отношению к своим одноклубникам этот человек знает.

С нами еще летел Игорь Николаев – в бизнес-классе. Думаю, ему тоже будет что рассказать», – рассказал Воробьев.