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    • Пассажиры: Футболисты «Анжи» устроили пьяный дебош в самолете после матча с «Амкаром»

    Пассажиры: Футболисты «Анжи» устроили пьяный дебош в самолете после матча с «Амкаром»

    Футболисты «Анжи» устроили пьяный дебош после матча с «Амкаром», утверждают пассажиры самолета, летевшего из Перми.

    «Если б мне не сказали, что это команда «Анжи», я бы подумала, что это быдло пьяное летит. Или какие-то бизнес-пермяки, угашенные после сделки. Ржали как ненормальные, ругались матом, пили. На весь бизнес-зал их было слышно и на весь самолет. Потом стюардесса сказали мне, что это футболисты. Я говорю: «Боже мой, это футболисты?». Они зашли, сели, подебоширили чуть-чуть и вырубились, потому что все, кто летел бизнес-классом, человек восемь, в хлам были пьяные.

    Это было в 6 утра. Я понимаю, можно отмечать в 6 вечера, но в 6 утра? Вот так у нас ведут себя звезды спорта: нагло, провоцирующе. Звезды. В футбол играть не умеем особо, зато звездим. Если честно, я думала, их ссадят с самолета», – рассказала певица Света, летевшая тем же рейсом.

    Напомним, что в Перми «Амкар» и «Анжи» сыграли вничью со счетом 1:1. Этот результат помог махачкалинской команде набрать первые очки в чемпионате.

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2015 23:09
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Nielsvangogh
    1439845866
    Такую х...ню писать, певица Света, а что не Пугачёва, чтоб наверняка!!!, не бомбардир а утятник!!!)))
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    lifter025
    1439847083
    Звеиздешь и провокация...
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    Оззи
    1439853059
    Не поверю никогда!!!Неужели кто-то думает,что Семин мог позволит???
    Ответить
    AleXXX 88
    1439857864
    певичка
    Ответить
    Анжи Махачкала05
    1439858126
    Анекдот какой-то )))(
    Ответить
    Alexs1997
    1439875462
    Звёзды, пфффффф
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    Rizvan_05
    1439879494
    Первое очко обмывали! Как никак после 5 игр есть результат! Семин работает. А если серьезно, то ждем официальной информации. Надеюсь, что игроки будут наказаны, если такое имело место быть, вплоть до исключения!
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    анжи барса
    1439884062
    если это правда,всех лишить зарплату на год!
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    adebade
    1439893785
    В салоне самолета какая-то пьяная вдрободан деваха ругалась матом, приставала к футболистам Анжи и ржала на весь самолет. На вопрос кто это такая пассажиры сказали, что это никому неизвестная певичка Света пиарится.
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    ologreds
    1694997374
    numo439360
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