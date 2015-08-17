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    • Мостовой: «Виллашу-Боашу непросто будет найти клуб в Португалии»

    Мостовой: «Виллашу-Боашу непросто будет найти клуб в Португалии»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о жалобах главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в связи с ужесточением лимита на легионеров в российском футболе.

    «Андре Виллаш-Боаш не жаловался, только когда подписывал контракт с «Зенитом» и когда ему озвучили сумму зарплаты. Я давно уже говорил, что такое поведение главного тренера неприемлемо. Ему надо перестать жаловаться на лимит. Что этот специалист вообще делает в России? Если ему тут не нравится, пусть уезжает в Португалию. Поверьте, наставнику «Зенита» там будет непросто найти новый клуб. Не говоря уже про те деньги, которые он тут получает.

    Главный тренер «Зенита» после каждого матча находит повод, чтобы на что-то пожаловаться. То лимит, то судьи, то нехватка игроков. Что тогда надо делать остальным командам Премьер-Лиги? По логике Виллаш-Боаша они должны вообще на Красную площадь с забастовкой выйти. Берeм команды, начиная с шестого места и ниже, и устраиваем демонстрацию – так, что ли?» – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2015 15:46
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    serz69
    1439817215
    Саня всё правильно!!! Рыжего к себе в Португалию пусть там Брагу тренирует он даже у нас Амкара не достоин пискун вонючий!!!
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    Freyk
    1439822796
    Боаш прав. С такими деньгами, которые есть у «Зенита», полуфинал ЛЧ и правда реален, если провести правильную трансферную политику. Но в стране сейчас нет 5 игроков уровня полуфинала ЛЧ, а даже если есть, то в одной команде их собрать почти невозможно. В итоге и получается, что министерство спорта само ставит преграды для больших достижений.
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    plusnindimon
    1439822918
    Частично прав, только он плачется от от того что с таким составом у него меньше шансов в ЛЧ, а с него без результатов там спросят
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    порт
    1439824714
    Дело в том, что АВБ плакался везде, и в Португалию он может вернутся на тренерский мостик без проблем.
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    ySS
    1439830947
    Надо отменить лимит...для Зенита)
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    roman230582
    1439835763
    Скорее он сравнивает с возможностями европейских клубов, в России действительно все в одинаковых условиях, но вряд ли ему так интересна именно РПЛ, здесь понятно что Зенит в приоритете
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    Kollljan
    1439874841
    По поводу всеобщей травли главного тренера Зенита. Мостовой сам был не бог весть что. И считать деньги в чужом кармане - признак быдлизма. Быдло Вы, Мостовой! Вилаш-Боаш не жалуется, а открыто высказывает свою точку зрения на происходящее в нашем футболе. И не боится он никого. И Вас тем более. Кто Вы для него?
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    Kollljan
    1439874998
    Кстати, модераторы! Где вкладка "Комментарии" в моем аккаунте? "Профиль", "Анкета" есть, а "Комментарии" исчезла.
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    Beim
    1439892371
    Боашу конечно сложно в таких условиях, он ехал в россию для того , что бы играть в лч и делать там свои достижения и расти как тренер и зеит поднимать, ждал усиление состава для этого... а в итоге получается вместо усилений ему ослабляют состав, а после лч еще репуация в европе пострадает, там не будут глубоко погружаться в проблемы его в лч с зенитом, там будут видеть плохой результат и все... другой вопрос почему он даже при условиях лимита имеет самый сильный состав в стране и его команда похожа больше на игру середняка рпл прыгнувших выше головы в турнирной таблицы. вобщем как я и писал ранее у зенита будет сильный спад в этом сезоне, а семак уже возможно готовиться к повышению в должности, только спад я ожидал от зенита после начала групп. этапа лч, а он похоже уже сейчас наступил, и очень интересно посмотреть матч с рубином, скорее даже не на результат а именно на игру, все говорят что рубин не тот, в команде все плохо посмотрим какой зенит на его фоне
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    ologreds
    1694997378
    numo439311
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