Мостовой: «Виллашу-Боашу непросто будет найти клуб в Португалии»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о жалобах главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в связи с ужесточением лимита на легионеров в российском футболе.



«Андре Виллаш-Боаш не жаловался, только когда подписывал контракт с «Зенитом» и когда ему озвучили сумму зарплаты. Я давно уже говорил, что такое поведение главного тренера неприемлемо. Ему надо перестать жаловаться на лимит. Что этот специалист вообще делает в России? Если ему тут не нравится, пусть уезжает в Португалию. Поверьте, наставнику «Зенита» там будет непросто найти новый клуб. Не говоря уже про те деньги, которые он тут получает.



Главный тренер «Зенита» после каждого матча находит повод, чтобы на что-то пожаловаться. То лимит, то судьи, то нехватка игроков. Что тогда надо делать остальным командам Премьер-Лиги? По логике Виллаш-Боаша они должны вообще на Красную площадь с забастовкой выйти. Берeм команды, начиная с шестого места и ниже, и устраиваем демонстрацию – так, что ли?» – сказал Мостовой.