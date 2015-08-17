Мостовой: «ЦСКА больше повезло в дерби»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от пятничного московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА (1:2).

«Футбольный фарт был на стороне гостей, но по моментам хозяева не уступили. Игра была очень качественной, интересной. После матча никто не сказал: «Вот, «Спартак» опять проиграл». Просто ЦСКА больше повезло. У красно-белых есть преимущество над остальными конкурентами в борьбе за высокие места: они не играют в еврокубках. Состав у Дмитрия Аленичева ничем не уступает соперникам. Может быть, за исключением «Зенита». Все футболисты «Спартака» заточены на красивую игру», – сказал эксперт.