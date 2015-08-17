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    Мостовой: «ЦСКА больше повезло в дерби»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от пятничного московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА (1:2).

    «Футбольный фарт был на стороне гостей, но по моментам хозяева не уступили. Игра была очень качественной, интересной. После матча никто не сказал: «Вот, «Спартак» опять проиграл». Просто ЦСКА больше повезло. У красно-белых есть преимущество над остальными конкурентами в борьбе за высокие места: они не играют в еврокубках. Состав у Дмитрия Аленичева ничем не уступает соперникам. Может быть, за исключением «Зенита». Все футболисты «Спартака» заточены на красивую игру», – сказал эксперт.

    Источник: ВГТРК

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    17.08.2015 09:47
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    Комментарии (10)
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    Krasnodar 123
    1439794250
    Сильным да смелым всегда везет!
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    roman230582
    1439795774
    Спартак неплохо смотрелся, но думаю чемпионом ему в этом году снова не быть
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    Artemrud
    1439799027
    "Вот, "Спартак" опять проиграл"
    Ответить
    Spark333
    1439802924
    Победителям везет,только не надо возносить Спартачок до небес!Чтобы они играли на равных с ЦСКА им еще надо работать.
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    bset
    1439803401
    На самом деле приятно было смотреть на спартак. Если бы снова было 4:0, было бы не так красиво и приятно от такой победы. Будем надеяться, что спартак будет дальше прогрессировать и наступать нам на пятки, тем самым заставляя нас становиться сильнее. Польза будет для всего чемпионата.
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    волдарь
    1439812496
    Смотри табло, везет мастерам.
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    JendosParavoz
    1439827217
    Саша, неужели не известно, что везет тому, кто везет?!
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    dimazavr
    1439838849
    Действительно, ЦСКА везло, а Спартаку - нет. Вы правы, что везёт тому, кто везёт, вот, ЦСКА и везли воз, как ломовые лошади, а Спартак ИГРАЛ и это было видно. Игру надо уплотнять и утверждать, а везение придёт, а позднее, и этого не надо будет.
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    ologreds
    1694997380
    numo439278
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