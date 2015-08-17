Орлов: «Виллаш-Боаш, сколько можно жаловаться?»

Известнейший футбольный комментатор Геннадий Орлов дал анализ поведению главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

«Ему стоит поменять отношение к происходящему. Он все время ходит вдоль поля без улыбок. Он зациклился на том, что у него не хватает игроков, хотя по подбору футболистов в России, наверное, с «Зенитом» мало кто сравнится. Настроение должно быть другим. Да, его поставили в неблагоприятные условия, но все равно надо работать и получать удовольствие от процесса. Улетел Хосе Саломон Рондон – и все расклеилось, что ли? Дело не в лимите: от тренера должен исходить оптимизм, позитив. От Виллаш-Боаша он пока не исходит. Все на это обращают внимание. Сколько можно жаловаться? Нужно расслабиться и улыбнуться. Впереди интересный сезон, много вызовов для него как тренера», – сказал ветеран журналистского цеха.