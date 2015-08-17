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    Орлов: «Виллаш-Боаш, сколько можно жаловаться?»

    Известнейший футбольный комментатор Геннадий Орлов дал анализ поведению главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

    «Ему стоит поменять отношение к происходящему. Он все время ходит вдоль поля без улыбок. Он зациклился на том, что у него не хватает игроков, хотя по подбору футболистов в России, наверное, с «Зенитом» мало кто сравнится. Настроение должно быть другим. Да, его поставили в неблагоприятные условия, но все равно надо работать и получать удовольствие от процесса. Улетел Хосе Саломон Рондон – и все расклеилось, что ли? Дело не в лимите: от тренера должен исходить оптимизм, позитив. От Виллаш-Боаша он пока не исходит. Все на это обращают внимание. Сколько можно жаловаться? Нужно расслабиться и улыбнуться. Впереди интересный сезон, много вызовов для него как тренера», – сказал ветеран журналистского цеха.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.08.2015 00:52
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Asbjorn
    1439762248
    Даже Орлов заметил
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    spartak_oren_56
    1439764250
    бош нытик
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    Зенит 2015
    1439764534
    Я его, Боаша этого, никогда не комментировал, так как он мне не интересен и я к нему отношусь нейтрально. Ну тренер и тренер, правда топ клуба с мировой известностью. Но даже меня он своими жалобами и скулежом за....бал. Но ничего не поделаешь. Такова его европейская сущность. Они все там такие. А Орлов, с тех пор как стал работать на НТВ плюс, перестал "жечь" за Великий Зенит. Чаще всего он восхищается игроками соперников, правда только теми, фамилии которых может выговорить или они звучные. Странберг, например, или Лукака.
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    Бан
    1439783805
    "Известнейший футбольный комментатор Геннадий Орлов" (с) --------------------------
    Зачетно лизнули, надо было добавить "наимудрейший". ПС. Пока Орлов комментирует Зенит, клуб лишается симпатий многих нейтральных болельщиков.
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    aviator117
    1439791728
    Боаш готовит себе ковер
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    Etiainen
    1439793896
    медленно сплавляют его. не доиграет он сезон, вот прям чувствую
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    Krasnodar 123
    1439794133
    НЫТИК!
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    OLESOCC
    1439797071
    Орлов - голова!..
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    alp
    1439805913
    бауша в топку!
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    ologreds
    1694997382
    numo439250
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