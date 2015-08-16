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    • Понедельник: «Виллаш-Боаш нарушил неписанный футбольный закон»

    Понедельник: «Виллаш-Боаш нарушил неписанный футбольный закон»

    Бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник не связывает неудачный результат «Зенита» в матче 5-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2) с появлением в стартовом составе Мигеля Данни, обращая внимание на изменение командной игры Андре Виллаш-Боашем.

    «Читал после матча, что некоторые ставят в вину тренеру питерского клуба появление на поле португальца Данни в основном составе, после чего игра, мол, и расстроилась. Мне все это смешно слышать. Дело не в Данни как таковом. Поставьте его хоть на первой минуте, хоть на последней. Данни мастер. Виллаш-Боаш нарушил неписаный футбольный закон: если у тебя все получается в предыдущих играх, продолжай опираться на прежний состав. А если уж ты решил что-то поменять, сделай это безболезненно для команды. Чтобы появление любого футболиста, пусть даже такого мастера, как Данни, не нарушало сложившейся на старте чемпионата командной игры. И не снижало потенциал самого игрока. А здесь получилось так, что Данни вышел и растворился. Хотя до этого появлялся на поле на несколько минут и забивал. И становился героем трибун. А сейчас и на него пошла критика», — заявил Понедельник.

    Источник: Бобсоккер

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    16.08.2015 17:38
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    Комментарии (7)
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    VIPded
    1439737316
    Да уж, критиковать Данни это уже странновато...
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    Garrincha58
    1439744341
    уважаемый понедельник тебе не порали на отдых в воскресник задолбали старперы
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    Taps
    1439744514
    Боаш своими воплями о легионерах и тихой забастовкой проторил дорожку на выход. К зиме он нас покинет ...
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    Ver
    1439748517
    Прав, дело даже не в законе, менять победный состав, по моему, попросту не логично...
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    Телогрейка
    1439751522
    Надо срочно покупать Суареса, на крайняк Фалькао, газапровод "Сила Сибири" подождет, опять сбг топчут очумелые средняки РПЛ...
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    Nanonoko
    1439751920
    договорняк!
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    ologreds
    1694997384
    numo439205
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