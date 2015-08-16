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    • Спивак: «Гол из оффсайда? Судьи ошибаются и в пользу «Зенита»

    Спивак: «Гол из оффсайда? Судьи ошибаются и в пользу «Зенита»

    Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак прокомментировал игру команды в матче с «Краснодаром» (0:2), а также дал свою оценку ситуации с первым забитым голом, который по мнению многих не должен был быть засчитан.

    «Я бы не стал говорить, что в матче с «Краснодаром» у «Зенита» не хватило лидера. От этого понятия надо отказываться, потому что футбол – командная игра, команда должна быть организованной. В действиях футболистов «Зенита» не хватало скоростей, было мало ударов по воротам, не было прострелов в штрафную площадь. Мяч у команды держался, но скоростей, ударов по воротам не было. Все понимают, что с любым соперником надо играть на все 100%. Просто игроки «Зенита» были как-то расслаблены и немного самоуверенны. Бывают такие игровые дни, когда команда потеряла концентрацию и не может собраться. Действительно, «Краснодар» выглядел более организованной командой, результат матча закономерен.

    Против «Зенита» сложно играть в открытый футбол. «Краснодар» тактически грамотно выстроил игру, играя от обороны на контратаках. Собственно, других вариантов у него и не было. Но «Краснодар» выходил из обороны в атаку через пас, на высоких скоростях, крайние защитники поддерживали атаку, убегая вперед на 50-60 метров. Это здорово. Гол из оффсайда? Это игровой момент, судья, может быть, что-то упустил. Но бывает, что судьи ошибаются в пользу «Зенита». Это же футбол, а не компьютерная игра», – сказал Спивак.

    Источник: Р-Спорт

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    16.08.2015 12:47
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    Комментарии (2)
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    ФК Зенит всея Руси
    1439729780
    Cпивак дал разумный анализ.
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    ologreds
    1694997386
    numo439180
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