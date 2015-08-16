Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Галямин: « У меня нет слов, чтобы описать, чем в «Динамо» занимались два года»

    Галямин: « У меня нет слов, чтобы описать, чем в «Динамо» занимались два года»

    Чемпион СССР и обладатель Кубка в составе ЦСКА, экс-игрок испанского «Эспаньола» и бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин рассказал, почему московское «Динамо» имеет огромные долги.

    «Мне тяжело комментировать ситуацию с Дядюном. Мы брали Дядюна по согласованию с тогдашним главным тренером «Динамо» Даном Петреску. Нам срочно был нужен форвард, так как команду на старте чемпионата покинул Кокорин. С нашей точки зрения Дядюн был идеальным вариантом. Цифры комментировать не могу, так как не имел к ним отношения.

    В клубе работали любители, не имеющие опыта в футболе. У меня нет слов, чтобы описать, как в «Динамо» отработали эти два года. Как итог — огромные долги.

    Ситуация очень тяжелая: долги действительно многомиллионные. Без распродажи футболистов Динамо» из этой дыры не вылезет. Хорошо понимаю ситуацию, потому что в мою бытность на посту спортивного директора акционеры клуба попросили нас закрыть имевшийся дефицит в 20 миллионов евро. Поэтому мы брали малобюджетных футболистов — например, Касаева в аренду с правом выкупа. На рынке есть свободные игроки за небольшую цену, но этим нужно планомерно заниматься.

    При правильной работе через год-два, может, и вылезут из этой ямы. Болельщикам можно только посочувствовать и пожелать терпения.

    Многие нас критиковали, но трое футболистов, которые играют сейчас в основе, появились в команде в период нашей работы. Данилкина мы взяли бесплатно в последний выпускной год из «Химок», а Зобнина и Морозова я лично покупал за 1,5 миллиона рублей. Прошло два года – и благодаря стараниям Станислава Черчесова и Дмитрия Хохлова ребята доросли до основы. Вальбуэна — потрясающий футболист, но чтобы купить его, большого ума не нужно: были бы деньги.

    Готов ли я стать антикризисным менеджером? Если пригласят — конечно. Но сомневаюсь, что там нуждаются в моих услугах. В целом положительно оценить свою работу не могу. Однако молодые игроки, которые пришли при мне, сейчас либо играют, либо стучатся в дверь основной команды «Динамо». Это и есть работа спортивного директора, и он в клубе нужен — не имеет значения, будет это Галямин или кто-то другой», – сказал Галямин.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2015 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997386
    numo439175
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+