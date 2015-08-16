Маслов: «Кому на западе нужны Самба с Дугласом с их запросами»?

Экс-защитник московского «Динамо», финалист Кубка обладателей Кубка-1972 в составе «Динамо» Валерий Маслов поделился мнением о переменах в московском «Динамо». Специалист поддержал ставку клуба на собственных воспитанников.

«Им есть что доказывать, поэтому с ними хуже в футбольном плане не будет, зато будет дешевле. А то уже насмешили всю Европу мы с этим финансовым фейр-плей. Не знаю, как новое руководство будет избавляться от этих импортных денежных мешков. Кому там на Западе нужен Дуглас, кому нужен Самба с их запросами? Самба в Англии играл только в клубах, которые в низший дивизион вылетали. Я еще когда в «Локомотиве» работал, видел там подобные кадры. Особенно Сапатер, которому не в футбол надо было играть, а преподавать Трудовой кодекс РФ. Ведь какой был дисциплинированный парень — не прогуливал тренировки, ни на минуту не опаздывал. Молодец, думаю, что может многих научить сначала думать, прежде чем что-то с кем-то подписывать» – сказал Маслов.