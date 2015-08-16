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    • Маслов: «Кому на западе нужны Самба с Дугласом с их запросами»?

    Маслов: «Кому на западе нужны Самба с Дугласом с их запросами»?

    Экс-защитник московского «Динамо», финалист Кубка обладателей Кубка-1972 в составе «Динамо» Валерий Маслов поделился мнением о переменах в московском «Динамо». Специалист поддержал ставку клуба на собственных воспитанников.

    «Им есть что доказывать, поэтому с ними хуже в футбольном плане не будет, зато будет дешевле. А то уже насмешили всю Европу мы с этим финансовым фейр-плей. Не знаю, как новое руководство будет избавляться от этих импортных денежных мешков. Кому там на Западе нужен Дуглас, кому нужен Самба с их запросами? Самба в Англии играл только в клубах, которые в низший дивизион вылетали. Я еще когда в «Локомотиве» работал, видел там подобные кадры. Особенно Сапатер, которому не в футбол надо было играть, а преподавать Трудовой кодекс РФ. Ведь какой был дисциплинированный парень — не прогуливал тренировки, ни на минуту не опаздывал. Молодец, думаю, что может многих научить сначала думать, прежде чем что-то с кем-то подписывать» – сказал Маслов.

    Источник: Известия

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    16.08.2015 08:25
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    Комментарии (5)
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    Garrincha58
    1439705354
    вот от таких легов надо избавляться а нет от Вальбуена или Хурадо а у нас все наоборот потому что в клубах сидят такие руководители которые ни хрена не понимают в футболе но зато у них есть бабки или они умеют их выкачивать из гос. казны по ходу и себе в карман тоже а мы тут какие то лимиты и тд и тп если у нас такие деятели в футболе как Ротенберг или Миллер или Смоордская с РЖД им бы рельсами заниматься да газом а то уже на 29 млр долларов газ просрали а все только требуют от хохлов а они смеются и радуются какие русские щедрые
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    dronov199222
    1439706318
    Хорошо хоть рубину отдали выступление в лиге европы. Динамо сыпится. Жаль. Просто надо было кокорина и черчесова убрать. Я думаю Кобелев не сможет попасть в 3ку РФПЛ
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    Garrincha58
    1439712933
    а что Рубин лучше что ли ЛЕ сейчас наоборот Рубину как кость в горле
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    ologreds
    1694997388
    numo439157
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