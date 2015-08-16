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  • Моуринью: «Есть команды, неудачно выступающие по 15 лет, а тренеры у них не меняются»

Моуринью: «Есть команды, неудачно выступающие по 15 лет, а тренеры у них не меняются»

16 августа 2015, 07:17
9

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба. Специалист отметил, после хорошей работы руководства клуба в предыдущие годы «аристократы» могут потратиться на одного-двух дорогостоящих футболистов.

«Руководство клуба очень хорошо работало в предыдущие годы в плане получения доходов. Так что у «Челси» есть возможность и моральное право тратить большие деньги на трансферы. За Какута мы получили несколько миллионов евро, продажа Ромеу также пополнила казну. Мы зарабатываем миллион за миллионом. И это не говоря о таких проданных игроках, как Давид Луис и Филипе Луис. Если мы подпишем одного-двух новых игроков, то это будет здорово. Такое возможно. Трансферный рынок по-прежнему открыт, и вы в курсе, что нам нужен новый защитник.

Удивлeн ли я тем, что Пеллегрини сохранил пост наставника «Сити», несмотря на неудачный сезон? Есть другие команды, которые неудачно выступают 15 лет, а тренеры у них не меняются (очевидный намек на тренера "Арсенала" Арсена Венгера, - ред.)», - сказал Моуринью.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Англия Челси Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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Maga Ingush
1439700209
Прикол)))
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NikitaZn
1439703432
Моуриньо красавчик)
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Ftg
1439704469
Маур любит пошутить!
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Слуцкий
1439705026
Это он на спартак намекает что наставник скомандой более 15 лет выступает неудачно и этот наставник-Федун
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BBK33
1439707687
Молодчага! Онаниры, кстати, сейчас как раз на своем месте в таблице.
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Archi1968
1439708502
Камень в огород Венгера. Чем ответит Арсенал?
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bloodhound
1439709201
тролль 80-го уровня))
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2A
1439717736
Правильно говорит жозе)) Я вообще не понимаю руководства арсенала ,с 96 года арсен венгер у руля команды и что он выиграл за эти годы?)) Если не ошибаюсь около 4-5 титулов)) одно чемпионство и несколько кубков- супер кубков Англии и все а в Европе вообще ноль результата)) и зачем его держат?? А увольнять тренера после одного провального сезона вообще не правильно,ман сити год назад взял апл и это хорошая работа тренера ,ман сити щас хороший нападающий нужен и все .
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Бергкамп
1439725470
Да хватит уже Жозе. Играй футбол или сиди во дворе с бабульками.
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