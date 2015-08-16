Моуринью: «Есть команды, неудачно выступающие по 15 лет, а тренеры у них не меняются»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба. Специалист отметил, после хорошей работы руководства клуба в предыдущие годы «аристократы» могут потратиться на одного-двух дорогостоящих футболистов.



«Руководство клуба очень хорошо работало в предыдущие годы в плане получения доходов. Так что у «Челси» есть возможность и моральное право тратить большие деньги на трансферы. За Какута мы получили несколько миллионов евро, продажа Ромеу также пополнила казну. Мы зарабатываем миллион за миллионом. И это не говоря о таких проданных игроках, как Давид Луис и Филипе Луис. Если мы подпишем одного-двух новых игроков, то это будет здорово. Такое возможно. Трансферный рынок по-прежнему открыт, и вы в курсе, что нам нужен новый защитник.



Удивлeн ли я тем, что Пеллегрини сохранил пост наставника «Сити», несмотря на неудачный сезон? Есть другие команды, которые неудачно выступают 15 лет, а тренеры у них не меняются (очевидный намек на тренера "Арсенала" Арсена Венгера, - ред.)», - сказал Моуринью.