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    • УЕФА просит ФИФА провести расследование относительно появления досье на Платини

    УЕФА просит ФИФА провести расследование относительно появления досье на Платини

    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино обратился к своему коллеге в ФИФА Жерому Вальке с просьбой провести расследование появления критического досье на президента УЕФА Мишеля Платини. Документ, распространенный из штаб-квартиры ФИФА, был разослан различным изданиям с запросом о публикации и призван очернить имя француза, поставив под сомнение его соответствие роли главы Международной федерации футбола, причем, его автор не был указан.

    На данный момент в ФИФА отказываются комментировать ситуацию . Напомним, Платини намерен участвовать в выборах президента ФИФА. Француз заручился поддержкой четырех из шести мировых конфедераций.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 06:34
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    Комментарии (12)
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    Димон Алма-Ата
    1439701090
    Европа это грязь, поливают там друг друга, вонь по всему миру идет. Платини чистый европеец, соответственно ничего чистого, доброго в нем нет, ни хуже не лучше других европейцев.
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    Pravdin_V
    1439701230
    Платини заслужил сесть в тюрьму! Самый коррумпированный чиновник от спорта!
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    FC LD
    1439702116
    Легушатника в топку!
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    Ftg
    1439704793
    Я кажется знаю кто автор досье :) Но если спросить у Блаттера то они с братом опять заплачут :)
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    Freyk
    1439714703
    Эти двое весь футбол в своих руках держали, а в итоге из-за власти перегрызлись, и сейчас кажись оба уйдут)
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    Neuturungal
    1439715224
    Платини - пройдоха тот еще, никаких порочащих документов давно уже не нужно, чтобы это понять. Но его поддерживают из Вашингтона, а значит он скорее всего пройдет.
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    Зенит 2015
    1439721370
    Во всём американцы и их "старшие братья" англичане виноваты. Англосаксы везде свою рябую ро..лицо суют. Враги человечества. давно нужно было к ним спецсредства применить, причём ими любимые. Да, да. Это те, которые они в Японии в августе 1945 года применяли!
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    khadzhi76
    1439738882
    Если он пройдет, то не видать России ЧМ 2018
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    ologreds
    1694997388
    numo439148
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