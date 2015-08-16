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    Блаттер: «Платини грозил мне тюрьмой»

    Исполняющий обязанности президента ФИФА Зепп Блаттер рассказал об инциденте, который имел место в день выборов главы этой организации 29 мая.

    «Платини обедал за одним столом с моим братом, и прямо сказал ему: «Зепп должен уйти до выборов, иначе его ждет тюрьма», – поведал Боаттер.

    По словам очевидцев, брат Блаттера Питер даже заплакал после разговора с Платини. Сам француз эту информацию никак не прокомментировал, а близкий к УЕФА источник назвал всю историю выдумкой, цель которой – отвлечь внимание от коррупционного скандала в ФИФА.

    Напомним, что 29 мая Зепп Блаттер был в очередной раз избран главой ФИФА, но через несколько дней подал в отставку.

    Источник: Eurosport.ru

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    16.08.2015 01:41
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Romeo SL
    1439679026
    зепп тебя не то чтоб в тюрьму тебя к верху ногами нужно вешать коррупционер долбаный
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    Ftg
    1439704379
    Плачущие братья Блаттеры это будет посильнее Фауста Гёте! :)
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    Ftg
    1439704598
    Пусть Блаттер когда заплачет фото выложит в сеть это будет круто :) Платини!Зачем ты довел до слез честного парня?! :)
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    ologreds
    1694997388
    numo439144
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