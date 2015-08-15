Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Сигурдссон: «Дзюба крупный форвард»

    Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон прокомментировал гостевую победу со счeтом 0:2 над «Зенитом» в матче 5-го тура РФПЛ.

    «Мы здорово сыграли! Возможно, показали на «Петровском» чуть более оборонительный футбол, чем обычно. Это помогло добиться результата. Конечно, я очень счастлив, что забил «Зениту». Мои голы вообще большая редкость. Был ли офсайд? Я не видел эпизода полностью, так что трудно судить», – говорит Сигурдссон.

    Рассказал футболист и о своих действиях в защите.

    «Было ли сегодня несложно играть против Дзюбы? Наверное, да. Мы с Андреасом Гранквистом хорошо помогали друг другу в сдерживании центрфорварда «Зенита». Дзюба – хороший игрок, очень сильный физически, но я люблю действовать против него. Он крупный форвард, но не так много играет в пас. Так же было и сегодня».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Диктор
    1439660355
    Дерево одним словом.
    Ответить
    Krasnodar 123
    1439662935
    Маска не помогла играчишке! А тренеришке помешал лимит и плохое судейство! Плохим танцорам барабаны мешают!
    Ответить
    Garrincha58
    1439704732
    Он дуб а не крупный форвард какой он форвард игрочишко дерево буратино в маске
    Ответить
    ologreds
    1694997390
    numo439119
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+