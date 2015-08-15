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    Кононов: «Процентов на 90 удалось выполнить установку»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче чемпионата России (0:2).

    — Конечно, я поздравляю всех ребят с этой победой. Мы ни разу до этого не выигрывали у «Зенита». Сделали большую работу, в первую очередь, в отборе мяча, старались провести как можно больше атак. К сожалению, многие не доходили до завершения. В целом, были острее и победили заслуженно.

    — То, что вы оставили в запасе Ари и Вандерсона, создало ощущение, что «Краснодар» будет играть от обороны. Каков был ваш план?

    — Думаю, если счет 2:0, то, конечно, процентов на 90 удалось выполнить установку. Но мы еще недостаточно успешно проводим организованные атаки.

    — Два вопроса по отдельным игрокам. Сегодня порадовал Смолов. Что повлияло на его раскрепощенность?

    — Для футболиста важно быть уверенным в завтрашнем дне. Он видит отношение к нему со стороны клуба и у него хороший возраст. Он проанализировал предыдущий опыт и пока показывает хорошую игру. Не будем загадывать, но на данный момент он играет хорошо. У него есть мотивация в клубе и надеюсь, он будет кандидатом в сборную.

    — Владелец «Краснодара» высказал мысль, что зрелищность для него важнее результата. Сегодня вы выиграли, но не сказать, что показали сверхкуражный футбол. Такие победы ему тоже нравятся?

    — Конечно, наш президент хочет видеть атакующий футбол, который доставляет удовольствие и приносит результат. Но во главу угла он ставит не задачи в турнирной таблице, а игру. На таком долгом пути, как чемпионат, бывают разные матчи. Не думаю, что он до конца доволен той игрой, которую мы показали. Мы тоже недовольны целиком и полностью. Не доводились до конца атаки и есть, над чем работать. Как я сказал, бывают матчи, когда нужно играть организованно и добиваться результата. Мы в пути, мы будем играть, как хочет президент, как мы сами хотим.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.08.2015 19:56
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    Комментарии (6)
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    Krasnodar 123
    1439657925
    МОЛОДЦЫ! ВПЕРЕД БЫКИ!
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    Garrincha58
    1439658947
    Кононов красава как утер нос рыжему выскочке прав Кержаков что обозвал его ржавым это не тренер только нить может про поля про лимит про усиление состава а куда уже усиливать просто не надо брать деревянных игрочишек типа Дзюбы и Юсупова да еще выгнать Рязанцева с Файзулиным а пусть играют молодые которых по арендам отправили хуже точно не будет а так вся тактика рыжего забьет Халк или нет скоро провал в ЛЧ будет да и здесь в ЧР я думаю тоже ничего больше не светит
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    Garrincha58
    1439659081
    выиграли у Зенита и еще не совсем довольны вот так тренер молодец
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    Dimasko_Kras
    1439659217
    Ну а я скажу, что это настоящий подарок Галицкому к прошедшему дню рождения!!! Молодцы Быки, это начало восхождения и уверенности в этом сезоне!!!
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    Foxitkuban
    1439674435
    Смолов хорош... Надеюсь будет прогрессировать, благо у нас для этого все есть. Ну и справедливости ради, хочу отметить что очень сильный матч провел и еще один новичок - Страндберг. Отличный игрок.
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    ologreds
    1694997390
    numo439115
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