Кононов: «Процентов на 90 удалось выполнить установку»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче чемпионата России (0:2).

— Конечно, я поздравляю всех ребят с этой победой. Мы ни разу до этого не выигрывали у «Зенита». Сделали большую работу, в первую очередь, в отборе мяча, старались провести как можно больше атак. К сожалению, многие не доходили до завершения. В целом, были острее и победили заслуженно.

— То, что вы оставили в запасе Ари и Вандерсона, создало ощущение, что «Краснодар» будет играть от обороны. Каков был ваш план?

— Думаю, если счет 2:0, то, конечно, процентов на 90 удалось выполнить установку. Но мы еще недостаточно успешно проводим организованные атаки.

— Два вопроса по отдельным игрокам. Сегодня порадовал Смолов. Что повлияло на его раскрепощенность?

— Для футболиста важно быть уверенным в завтрашнем дне. Он видит отношение к нему со стороны клуба и у него хороший возраст. Он проанализировал предыдущий опыт и пока показывает хорошую игру. Не будем загадывать, но на данный момент он играет хорошо. У него есть мотивация в клубе и надеюсь, он будет кандидатом в сборную.

— Владелец «Краснодара» высказал мысль, что зрелищность для него важнее результата. Сегодня вы выиграли, но не сказать, что показали сверхкуражный футбол. Такие победы ему тоже нравятся?

— Конечно, наш президент хочет видеть атакующий футбол, который доставляет удовольствие и приносит результат. Но во главу угла он ставит не задачи в турнирной таблице, а игру. На таком долгом пути, как чемпионат, бывают разные матчи. Не думаю, что он до конца доволен той игрой, которую мы показали. Мы тоже недовольны целиком и полностью. Не доводились до конца атаки и есть, над чем работать. Как я сказал, бывают матчи, когда нужно играть организованно и добиваться результата. Мы в пути, мы будем играть, как хочет президент, как мы сами хотим.