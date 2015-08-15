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    • Агент Кокорина: «Не удивлюсь, если Александр в космос полетит в межсезонье»

    Агент Кокорина: «Не удивлюсь, если Александр в космос полетит в межсезонье»

    Агент нападающего «Динамо» Александра Кокорина Кирилл Логинов опроверг информацию о том, что его подопечный согласовал условия контракта с петербургским «Зенитом».

    «Александр не согласовывал ничего. И речи об этом не было. Предложения от «Зенита» нет. Мы посмеялись, обсудили, продолжайте в том же духе. Возможно, кто-то вбрасывает такую информацию, чтобы прощупать почву – как отреагируют руководители клубов. Счастлив ли Александр в «Динамо»? Это надо у него спрашивать. Ничего не исключаю. Не удивлюсь, если Саша даже в космос полетит в летнее трансферное окно».

    Напомним, ранее сообщалось о том, что зарплата Кокорина в «Зените» составит 4,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.08.2015 14:41
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    порт
    1439639462
    Да если Кокоша и соберётся в космос, то динамо не будет возражать. Перекрестятся, благословят, и подумают " наконец то избавились".
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    boi1231
    1439640293
    КАКОРИН БЫЛ ПЕРСПЕКТИВНЫМ,НО ПОСЛЕ ПОДНЯТИЯ ЗАРПЛАТЫ У НЕГО ИНТЕРЕС К ФУТБОЛУ ПРОПАЛ,Я РАД ЧТО ОН НЕ ПЕРЕХОДИТ В ЗЕНИТ!
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    h666d-
    1439640441
    совсем уже с своими зарплатами свихнулись с жиру, в космос он собрался ога
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    почемучка
    1439641772
    С его запросами и ленью только в космосе и играть.
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    Добрый Бобер
    1439647618
    А почему бы и нет? Вывести на орбиту 1 (один) киллограм полезного (ПОЛЕЗНОГО) груза стоит где-то 10-15 тыс. евро. Его, реально, в космос дешевле запустить.
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439659992
    АГЕНТ 007 у САШКА работает.Шифрует отход- это чтоб счас болелы ДИНАМО не пришли снова с ружьями на тренировку и САШЕ не настреляли в дырявину мамаевскую сзади.... А потом сбежит аккуратно в Питер и агент сразу раскроет все карты
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    KryptoN
    1439667033
    Надо играть и выкладываться на сотку как зверь, а не изображать эмитацию текучей деятельности и просить больших денег. Нужен результат, а не эти шутеечки про космос.
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    ologreds
    1694997392
    numo439088
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