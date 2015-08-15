Агент Кокорина: «Не удивлюсь, если Александр в космос полетит в межсезонье»

Агент нападающего «Динамо» Александра Кокорина Кирилл Логинов опроверг информацию о том, что его подопечный согласовал условия контракта с петербургским «Зенитом».

«Александр не согласовывал ничего. И речи об этом не было. Предложения от «Зенита» нет. Мы посмеялись, обсудили, продолжайте в том же духе. Возможно, кто-то вбрасывает такую информацию, чтобы прощупать почву – как отреагируют руководители клубов. Счастлив ли Александр в «Динамо»? Это надо у него спрашивать. Ничего не исключаю. Не удивлюсь, если Саша даже в космос полетит в летнее трансферное окно».

Напомним, ранее сообщалось о том, что зарплата Кокорина в «Зените» составит 4,5 миллиона евро.