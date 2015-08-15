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    Карнейро намерена покинуть «Челси»

    Врач «Челси» Ева Карнейро не хочет работать в клубе после критики главного тренера лондонцев Жозе Моуринью, информирует The Telegraph. 42-летняя испанка с субботы не появляется на клубной базе. Ее коллега-физиотерапевт Джон Фирн, напротив, уже помогает игрокам готовиться к матчу 2-го тура с «Манчестер Сити».

    Напомни, что Моуринью отстранил от работы на матчах обоих докторов. Врачи подверглись критике со стороны португальца после матча 1-го тура премьер-лиги с «Суонси» (2:2). По мнению специалиста, они не вовремя выбежали на поле оказывать помощь Эдену Азару.

    Моуринью: «Карнейро не будет находиться на скамейке запасных в воскресенье»

    Осечка наудачу. Главные события 1-го тура английской Премьер-лиги

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 11:42
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    Комментарии (9)
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    artturchik
    1439630432
    пусть валит с клуба :) если бы болельщики на нее не фапали , никто бы даже не знал ее. А Маур прав, это профессиональный спорт, здесь результат важнее нежели что то еще. Пора бы с этим смириться
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    satybaldyev_sergey
    1439631761
    Тут палка двух концов... значит муар зуб точил на них.... А что бы было если бы они не выбежали на поле не оказав тем самым помощь азару и у игрока бы была в последствии травма????? Тоже потом бы винили врачей?
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    Tex
    1439641955
    Столько развели, будто главный тренер уходит..... Плевать!!!
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    Yankees
    1439642903
    Ева в Зенит давай!!!это и будет тот топ-трансфер из-за бугра который обещали!
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    spartacus333
    1439642980
    бомбардир откуда у вас такие дебильные репортеры? то адвоката бельгийцем назовут, то еще какие то подобные ляпы. я их уже пять насчитал за три дня. еве карнейро 42 года, а не 35. вы хотя бы прикажите своим репортерам хоть иногда в википедию заглядывать и проверять какую х.....ю они пишут. вы скоро закроетесь, вас итать никто не будет. вы в разы проигрываете соккеру.
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    Alek7183
    1439653480
    Если уж так, то первым выбежал другой врач, почему все претензии только к Карнейро?
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    cartmen123
    1439661509
    Слово Маура закон для его команды
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    ologreds
    1694997394
    numo439070
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