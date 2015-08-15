Кокорин согласовал контракт, а «Зенит» - сумму трансфера

Нападающий "Динамо" Александр Кокорин, недавно прилетавший в Санкт-Петербург, согласовал условия личного контракта с "Зенитом". Зарплата 24-летнего нападающего сборной России составит 4,5 миллиона евро. Отметим, что, по неофициальной информации, в стане бело-голубых Кокорин получал больше. Однако руководство "Динамо" не препятствует переходу игрока, чтобы не повторилась ситуация с Артуром Юсуповым, который ушел бесплатно. Предложить новое соглашение на нынешних условиях московскому клубу мешают финансовые проблемы.

Руководство "Зенита" уже назвало сумму, за которую готово приобрести форварда. Цена варьируется в районе 12 миллионов евро, но при этом сумма отступных в контракте нападающего сборной России — 20 миллионов евро.

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