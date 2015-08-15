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Кокорин согласовал контракт, а «Зенит» - сумму трансфера

15 августа 2015, 09:02
28

Нападающий "Динамо" Александр Кокорин, недавно прилетавший в Санкт-Петербург, согласовал условия личного контракта с "Зенитом". Зарплата 24-летнего нападающего сборной России составит 4,5 миллиона евро. Отметим, что, по неофициальной информации, в стане бело-голубых Кокорин получал больше. Однако руководство "Динамо" не препятствует переходу игрока, чтобы не повторилась ситуация с Артуром Юсуповым, который ушел бесплатно. Предложить новое соглашение на нынешних условиях московскому клубу мешают финансовые проблемы.

Руководство "Зенита" уже назвало сумму, за которую готово приобрести форварда. Цена варьируется в районе 12 миллионов евро, но при этом сумма отступных в контракте нападающего сборной России — 20 миллионов евро.

Трансферные слухи. Кокорин готовится к прощальному матчу за "Динамо", "Сампдория" собирает команду "мерзавцев"

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Кокорин Александр
Комментарии (28)
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lexazenit_89
1439623710
Будем посмотреть!!!!
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alex7680
1439624986
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Grelas
1439625791
Ситуация как с писателем Лукьяненко, которому советовали заканчивать гнаться за гонорарами, а начинать снова писать настоящие книги. Так и у Кокорина есть шанс снова стать футболистом с большой буквы, думать о игре и оттачивать свое мастерство, забыв о деньгах. Удачи ему в нашем клубе, хочется чтобы он нам помог. P.s. На мой взгляд он лучше Дзюбы и больше подходит Зениту.
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джон базелон
1439631169
за что он получает такие деньги??скажите пожалуйста!Вот когда перестанут зарплаты в миллионах евро платить и вернется наш футбол на уровень СССР!
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джон базелон
1439631361
Ну а вообще,молодец Кокорин,сумел себе в таком возрасте зарплату выбить,что нам смертным и не снилось!
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skainet
1439632230
посмотрим что он из себя представляет ..в любом случае рандон ушёл нужна замена ...Кержа не рассматриваю он уже не потянет
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Зенит 2015
1439633775
Много неадекватов твердят что в Зените зарплаты большие. Вот, полюбуйтесь! В Динамо никак не меньше! Хотя чего с них взять. Им только бы потявкать на Великий Зенит, единственный в нашей стране топ клуб мирового уровня.
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Garrincha58
1439635619
как достала это утятина на кой этот фуфлыжник нужен Зениту
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Zёnя
1439635926
Деньги на ветер!
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bL9I
1439637326
Рандома продали из за лимиТа!?просто он впорядке был
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