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    Бабаев: «На сегодня ЦСКА сильнее «Спартака»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 5-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:1) отметил, за счет чего армейцам удалось взять верх в дерби.

    «Акинфеев действительно выручал команду, но и Ребров сыграл достойно. В некоторых эпизодах спартаковец сыграл блестяще.

    За счет чего удалось победить? За счет более сыгранного состава, реализации моментов. На сегодня ЦСКА сильнее «Спартака».

    Думбия неплохо вписался в игру, защитникам пришлось нелегко. Это облегчило задачу другим нашим футболистам. Вопрос по его физической готовности скорее к тренерскому штабу, но на мой взгляд, за отведенное время проблем с физикой у него нет», – сказал Бабаев.

    Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 08:08
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    Комментарии (10)
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    Димон Алма-Ата
    1439616715
    ЦСКА победил по делу, Спартаку опять чего-то не хватило, это тенденция длится уже не первый год и будет продолжаться еще не один год
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    Александр1507
    1439628038
    Спартак по игре смотрелся лучше,просто удача была на стороне ЦСКА,повезло армейцам и нечего сказки расказывать.
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    Spark333
    1439628067
    На классе!
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    Cobracska
    1439628781
    Цска чемпион!!!
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    Зенит 2015
    1439632776
    Ха-ха! Обычный матч двух середнячков, который по игре был ничейным. Коням чуть больше повезло. Как всегда получили преимущество на халяву, правда гладиаторы сами виноваты. Хорошо что арбитры испугались давать пару пенальти в ворота Спартака и никого не выгнали из Спартака. игроков ЦСКА же в нашем чемпионате выгонять нельзя. Даже за откровенный мордобой. Коней с вымученной победой. Ждём матч тура в котором встретятся Чемпион России Великий Зенит и, настоящий серебряный призёр сезона 2014/2015, ФК Краснодар!!!
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    ologreds
    1694997396
    numo439047
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