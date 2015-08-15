Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Ребров: «Акинфеев сыграл просто отлично. Выручил во многих моментах»

    Ребров: «Акинфеев сыграл просто отлично. Выручил во многих моментах»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров после центрального матча 5-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) отдал должное вратарю армейцев Игорю Акинфееву.

    «Нам не стыдно за показанную игру. Не сказать, что мы убиты, но есть расстройство от того, что не реализовали свои моменты и уступили. Однако это пятый тур. Битва проиграна, а война – нет. Все еще впереди. Голову выше, и дальше работать.

    Акинфеев сыграл просто отлично. Выручил во многих моментах. Что тут говорить – Акинфеев. Показал свой уровень, молодец. Поздравляю его с этим», – сказал Ребров.

    Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 07:46
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997396
    numo439044
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+