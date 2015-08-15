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    • Бабаев: «Разговоры о том, что Игнашевич уже старый – в пользу бедных»

    Бабаев: «Разговоры о том, что Игнашевич уже старый – в пользу бедных»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 5-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:1) рассказал о готовности армейцев помочь руководству красно-белых с урегулированием финансовых рисков в связи с переносом дерби, а также высоко оценил класс лидера защиты красно-синих Сергея Игнашевича.

    «Пока «Спартак» не объяснил, как мы должны компенсировать затраты болельщиков красно-белых. Мы отправили в первую очередь письмо руководству «Спартака». Потому что понимаем сложность ситуации и готовы возместить часть расходов, возникших с переносом. Сегодня стадион был полный.

    Футбол удался, стадион был полный, игра должна была понравиться болельщикам. Естественно, спартаковские болельщики расстроены. Но само качество футбола от переноса не пострадало.

    Почему изначально нельзя было поставить игру на 14 августа? При составлении календаря предлагался такой вариант – дерби в пятницу, 14 августа. Но это не совсем правильно – играть такой матч в пятницу... А ведь мы могли и не дойти до 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. И не пройди «Спарту», играли бы в другом турнире и не было бы вопросов по переносу. Не было никакого умысла, если кому-то доставили неудобства, то просим прощения.

    Разговоры о том, что Игнашевич уже старый – в пользу бедных. Сергей защитник не только ЦСКА, но и сборной России. Он забил гол, что вдвойне приятно», – сказал Бабаев.

    Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 07:24
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