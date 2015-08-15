Ван Гаал: «Этот сезон мы начали лучше, чем прошлый»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал после победы в матче 2-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (1:0 выразил удовлетворение тем, как команда начала новый сезон.

«Этот сезон мы начали лучше, чем прошлый, – приводит Goal слова Ван Гаала. – Но превзойти прошлогодний результат было не так уж сложно. У нас было всего одно очко к этому моменту, а сейчас шесть. Я счастлив. Впереди долгий путь, и команде нужно набирать форму».

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