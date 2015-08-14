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    • Аленичев: «На игроках меньше ответственности, чем на тренере»

    Аленичев: «На игроках меньше ответственности, чем на тренере»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках пятого тура Премьер-лиги, которое состоится сегодня в рамках пятого тура РФПЛ.

    «Когда ты игрок и результат отрицателен, на тебе меньше ответственности, чем на тренере. Сейчас я тренер и прекрасно осознаю, сколько критики может вылиться в результате неудачного исхода матча», – сказал Аленичев.

    «Стартовый состав? Когда все живы-здоровы, тренеру тяжелее выбрать 11 игроков для стартового состава. Но хуже, когда много травмированных и дисквалифицированных», – добавил тренер красно-белых.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2015 21:18
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