Аленичев: «На игроках меньше ответственности, чем на тренере»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках пятого тура Премьер-лиги, которое состоится сегодня в рамках пятого тура РФПЛ.

«Когда ты игрок и результат отрицателен, на тебе меньше ответственности, чем на тренере. Сейчас я тренер и прекрасно осознаю, сколько критики может вылиться в результате неудачного исхода матча», – сказал Аленичев.

«Стартовый состав? Когда все живы-здоровы, тренеру тяжелее выбрать 11 игроков для стартового состава. Но хуже, когда много травмированных и дисквалифицированных», – добавил тренер красно-белых.