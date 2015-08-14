ЦСКА призвал болельщиков к порядку на трибунах

ЦСКА выступил с заявлением относительно заседания КДК РФС, по результатам которого за демонстрацию болельщиками клуба оскорбительных баннеров было принято решение запретить допуск зрителей на фанатские секторы стадиона на один домашний матч чемпионата России условно.

«КДК самостоятельно определит матч, на который будут распространяться ограничения. Если на матче «Спартак» — ЦСКА в гостевом секторе будут вывешены оскорбительные баннеры или будут зафиксированы прочие существенные нарушения, фан-сектор армейских болельщиков будет закрыт на матче восьмого тура против «Зенита». При этом болельщики из Санкт-Петербурга смогут посетить матч. Мы убедительно просим вас соблюдать порядок на трибунах, не демонстрировать баннеры оскорбительного и экстремистского содержания, не допускать проявлений расизма, национализма и шовинизма!», — говорится на официальном сайте клуба.