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    • Моуринью: «Карнейро не будет находиться на скамейке запасных в воскресенье»

    Моуринью: «Карнейро не будет находиться на скамейке запасных в воскресенье»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с врачом команды Евой Карнейро, который произошел во время матча против «Суонси» (2:2) в первом туре Премьер-лиги.

    «У нас прекрасный медицинский штаб, в котором работают замечательные врачи, с которыми у меня хорошие отношения. Что касается скамейки запасных, только четыре из семи ассистентов могут находиться на лавке. Из них два медика. Доктор Фирн и доктор Карнейро не будут на ней в ближайшем матче, но это не значит, что это распространится на весь сезон. Жалею ли я о произошедшем? Игра – это эмоции», – приводит слова португальского специалиста ESPN.

    Источник: ESPN Soccernet

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    14.08.2015 15:17
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    Комментарии (8)
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    Destructi0n
    1439558979
    "не хочу избегать сложившийся ситуацию."

    у вас материалы перед публикацией вообще вычитывают?
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    Destructi0n
    1439559048
    "у нас случилось разногласие, они необходимы" Ребята, оперативность перевода - это хорошо, но отсуствие корректора - явный фейл.
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    Garrincha58
    1439560391
    Карнейро -надеюсь в воскресенье у Мауринью будет понос и его не будет на скамейке запасных
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    Gaguga
    1439560412
    какой то старческий маразм у человека.... хоть тренер высочайшего уровня!
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    ologreds
    1694997400
    numo438981
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