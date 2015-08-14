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    Глушаков: «Мы хотим реванша»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о предстоящем матче пятого тура Премьер-лиги против ЦСКА.

    «У нас всегда есть сюрпризы для соперников. Но больше мы думаем не о том, как удивить соперника, а о своей хорошей игре. Матч будет боевой, все понимают, что такое дерби. Конечно, то, что мы уступили в первом очном противостоянии на своем новом стадионе, не очень приятно для нас. Думаю, что мысли о реванше присутствуют в головах у многих ребят, кто играл в том матче», – приводит слова Глушакова Eurofootball.

    Источник: Euro-football.ru

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    14.08.2015 12:04
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    Комментарии (10)
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    Artemrud
    1439547118
    я хочу феррари
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    Artemrud
    1439547184
    Очень приятно для нас? ЦСКА вам сегодня еще приятнее сделает
    Ответить
    Aleks KS
    1439547252
    А реванш вас не хотит)
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    Pravdin_V
    1439548931
    Тогда был слив Якина,а в первом круге пидопони были биты 3-0. так что ждем 6 мячиков в ворота цдка
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    Garrincha58
    1439549502
    мясо вам от коней достанется конятинку не хотите?
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    RAPer
    1439549750
    Бомбардир вы вообще перечитываете,что публикуете?????Профессионализм отсутствует напрочь у редакторов данного сайта
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    Spark333
    1439562448
    ЦСКА !!!
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    Диктор
    1439565659
    Сегодня уверен-сделаете ЦСКА -вместе с главным качальщиком сборной.
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    Messi__
    1439567952
    мечтать не вредно)
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    ologreds
    1694997402
    numo438953
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