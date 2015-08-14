Дерби с ЦСКА пополнит бюджет «Спартака» болем чем на 130 миллионов

Матч 5-го утра премьер-лиги против ЦСКА принесет «Спартаку» более 130 миллионов рублей (2 миллиона евро). У нынешнего московского дерби есть все шансы стать одним из самых рейтинговых и прибыльных событий в истории российского футбола. В «Спартаке» полагают, что могли бы заработать гораздо больше, если бы встречу в экстренном порядке не перенесли с субботы на пятницу.

Но даже с учетом потерь доход, который получит «Спартак» от дерби, сопоставим, например, со средним доходом от игрового дня «Ювентуса». Туринцы, которые в 2011 году открыли близкий по конфигурации и вместимости стадион (42 тысячи зрителей), в прошлом сезоне собирали в среднем 2 миллиона евро (билеты, еда и атрибутика). Сегодня «Спартак» только на билетах заработает аналогичную сумму, которая уже не так далека от лучших европейских образцов.

Так, «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», располагающие схожими по вместимости аренами, в среднем собирали за матч 3,98 миллиона, 2,8 миллиона и 2,6 миллиона соответственно. Однако лидирующему по показателю дохода за матч «Манчестер Юнайтед» удается получать 6,5 миллиона. Но тут стоит учесть вместимость «Олд Траффорд», которая составляет 76 тысяч человек.

Отметим, что сегодняшняя встреча гарантированно станет самым посещаемым матчем стартовавшего сезона, в котором наиболее рейтинговыми были именно игры с участием «Спартака»: в Самаре против «Крыльев» (26 200 болельщиков), гостевой против «Краснодара» (25 000), домашние против «Уфы» (23 200) и «Рубина» (26 163).