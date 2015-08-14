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    • Дерби с ЦСКА пополнит бюджет «Спартака» болем чем на 130 миллионов

    Дерби с ЦСКА пополнит бюджет «Спартака» болем чем на 130 миллионов

    Матч 5-го утра премьер-лиги против ЦСКА принесет «Спартаку» более 130 миллионов рублей (2 миллиона евро). У нынешнего московского дерби есть все шансы стать одним из самых рейтинговых и прибыльных событий в истории российского футбола. В «Спартаке» полагают, что могли бы заработать гораздо больше, если бы встречу в экстренном порядке не перенесли с субботы на пятницу.

    Но даже с учетом потерь доход, который получит «Спартак» от дерби, сопоставим, например, со средним доходом от игрового дня «Ювентуса». Туринцы, которые в 2011 году открыли близкий по конфигурации и вместимости стадион (42 тысячи зрителей), в прошлом сезоне собирали в среднем 2 миллиона евро (билеты, еда и атрибутика). Сегодня «Спартак» только на билетах заработает аналогичную сумму, которая уже не так далека от лучших европейских образцов.

    Так, «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», располагающие схожими по вместимости аренами, в среднем собирали за матч 3,98 миллиона, 2,8 миллиона и 2,6 миллиона соответственно. Однако лидирующему по показателю дохода за матч «Манчестер Юнайтед» удается получать 6,5 миллиона. Но тут стоит учесть вместимость «Олд Траффорд», которая составляет 76 тысяч человек.

    Отметим, что сегодняшняя встреча гарантированно станет самым посещаемым матчем стартовавшего сезона, в котором наиболее рейтинговыми были именно игры с участием «Спартака»: в Самаре против «Крыльев» (26 200 болельщиков), гостевой против «Краснодара» (25 000), домашние против «Уфы» (23 200) и «Рубина» (26 163).

    Источник: Коммерсант

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    14.08.2015 11:50
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    Комментарии (42)
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    keks 05
    1439556694
    из гнода в год цифры говорят что Спам народная команда самая посещаемая в гостях почему болелы зенита не хотят смириться Цска вооще дома по 6-7 тыс набирают ...
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    komandos99
    1439559037
    Удачи Спартаку!!!
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    ttter
    1439560251
    Одна команда,одна жизнь-только Спартак,только победа
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    Gaguga
    1439560288
    обе команды на ходу, ждем игру от команд уровня топ!!!!
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    Зенит 2015
    1439566342
    Я же ведь написал когда Краснодар серебро взял. Это тогда, когда Галицкого заставили отправиться на третье место, чтобы ЦСКА играл в ЛЧ, путёвка куда была определена для коней ещё до начала чемпионата. Но не помогли пенальти липовые, которые раздавали ЦСКА чтобы они на старте очки набрали. Всё равно не получалось серебро, а если бы ещё наглым образом не удалили и дисквалифицировали Акинфеева, то быть бы коням месте так на шестом - девятом. После наглого "вручения" серебра, кони сами признались что деньги, полученные от УЕФА за выход в ЛЧ очень важны для них. Конечно! Предатель родины, проанглосакс Гинер, ведь беднее патриота Галицкого.
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    alex-tut
    1439572076
    Прекрасное противостояние Леонида Викторовича и Дмитрия Анатольевича
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    B o O m
    1439572077
    Ясен пень, Москва же, 12 млн людей тут...и говорить то не о чем о посещаемости + самый популярный клуб СССР и нулевых, хоть теперь уже и не топовый + новый стадион...ясень пень вшивых 25 тысяч соберёт, тем более что на новой арене...ну а так никому этот футбол и не нужен....матчи против сильнейшей тройки Зенит - ЦСКА - Спартак и всё...
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    khadzhi76
    1439588039
    Что за чушь ты пишешь. Самому не стыдно.
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    khadzhi76
    1439588972
    Спартачам не долго шиковать. Эти те болелы которых они собрали в 90-х. Ну ничего они состарятся, а молодежь не тянется в ихние ряды. Одна шушера.
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    ologreds
    1694997402
    numo438951
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