Ван Гаал: «Педро подходит «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признал, что существуют трудности с трансфером Педро. При этом голландец заметил, что испанец – именно тот игрок, который нужен его команде.

«Готов ли Педро перейти в «Юнайтед»? Ван нужно спросить об этом у самого Педро, а не у меня. Могу лишь сказать, что любой трансфер зависит от желания трeх сторон. Пока он не подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед», ничего вы от меня не услышите. Когда сделка будет завершена, я скажу, что Педро — игрок «Юнайтед». Пока это не так. Так что мы должны подождать, чем всe закончится. Соответствует ли Педро тому, что мы ищем на трансферном рынке? Да, это так», – сказал ван Гаал.