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    Ребров: «Нет никакого страха перед игрой с ЦСКА»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих ожиданиях от дерби с ЦСКА, которое состоится 14-го августа в марках пятого тура РФПЛ.

    «Мне кажется, это интересно для любого вратаря и вообще любого футболиста. Это игра, которую покажут не только в России, но и во многих странах Европы. Интересно поучаствовать в ней. И большое счастье, что мне довелось. И, дай бог, ещe доведeтся. Нет никакого страха или неудобства — наоборот, я рад», – говорит Ребров.

    «Надеюсь, что после этой игры будут больше говорить о нашем нападении, чем об игроках ЦСКА. Тем более что сейчас ребятам – Попову, Широкову, Глушакову – удаются интересные комбинации. А с Квинси, Мовсисяном и Зе Луишем мы тоже можем преподнести много сюрпризов», – добавил вратарь «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2015 02:00
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    Комментарии (5)
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    Диктор
    1439507695
    Факт.
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    Зенит 2015
    1439519133
    Какой страх! Ведь штанга, да заодно и перекладина, взасос расцелована.
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    ologreds
    1694997404
    numo438922
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