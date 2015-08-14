Ребров: «Нет никакого страха перед игрой с ЦСКА»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих ожиданиях от дерби с ЦСКА, которое состоится 14-го августа в марках пятого тура РФПЛ.

«Мне кажется, это интересно для любого вратаря и вообще любого футболиста. Это игра, которую покажут не только в России, но и во многих странах Европы. Интересно поучаствовать в ней. И большое счастье, что мне довелось. И, дай бог, ещe доведeтся. Нет никакого страха или неудобства — наоборот, я рад», – говорит Ребров.

«Надеюсь, что после этой игры будут больше говорить о нашем нападении, чем об игроках ЦСКА. Тем более что сейчас ребятам – Попову, Широкову, Глушакову – удаются интересные комбинации. А с Квинси, Мовсисяном и Зе Луишем мы тоже можем преподнести много сюрпризов», – добавил вратарь «Спартака».