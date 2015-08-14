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    • Во время матча со «Суонси» Моуринью назвал Карнейро «дочерью шлюхи»

    Во время матча со «Суонси» Моуринью назвал Карнейро «дочерью шлюхи»

    Главный тренер «Челси» Жозе Муринью позволил себе грубое оскорбление врача команды Евы Карнейро во время матча первого тура АПЛ против «Суонси» (2:2).

    Когда Карнейро возвращалась с поля к скамейке после оказания помощи Эдену Азару, Моуринью прокричал в ее сторону фразу «Hija de puta!», что переводится с португальского как «дочь шлюхи».

    Сегодня также стало известно, что Ева Карнейро хочет публичных извинений от Моуринью и может подать в суд на «Челси».

    Напомним, что Карнейро была отстранена клубом от работы на тренировках и матчах после критики в ее адрес со стороны главного тренера, который остался недоволен действиями Карнейро в матче первого тура АПЛ.

    Источник: Marca

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    14.08.2015 01:52
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Харченко
    1439533563
    Он сам ...
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    neomessi
    1439534472
    Ну это уже очень низко для мужика , оскорблять женщину при всех. Моур как был, таким и остался.
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439536019
    ЭТТО ПЕРЕБОР УЖЕ.НУ ГЕЙЕВРОПА ЖЕ ДЕМАКРАТИЧНА... так что МАУРУ сойдет все с рук
    Ответить
    Erka pazyl
    1439538559
    Моур как маленький мальчик
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    DevilsMilan
    1439541025
    Мавр тварина конечно.Надеюсь в суде с него по полной бабки содрут
    Ответить
    baltazar M-C
    1439543252
    А мне кажется все это очень может помочь Челси обыграть Сити...да Жозе...ну и Му Д ак же ты
    Ответить
    int5
    1439546946
    Этот хитрец опять что то задумал у челси видать не всё в порядке вызывает огонь на себя
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    Медив
    1439555095
    Вот жеж и правда чья то дочь... Судиться собралась. И как Мавр их всех так быстро вычисляет?
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    MK-42
    1439576137
    Придумать можно всё что угодно.
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    ologreds
    1694997404
    numo438921
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