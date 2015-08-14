Во время матча со «Суонси» Моуринью назвал Карнейро «дочерью шлюхи»

Главный тренер «Челси» Жозе Муринью позволил себе грубое оскорбление врача команды Евы Карнейро во время матча первого тура АПЛ против «Суонси» (2:2).

Когда Карнейро возвращалась с поля к скамейке после оказания помощи Эдену Азару, Моуринью прокричал в ее сторону фразу «Hija de puta!», что переводится с португальского как «дочь шлюхи».

Сегодня также стало известно, что Ева Карнейро хочет публичных извинений от Моуринью и может подать в суд на «Челси».

Напомним, что Карнейро была отстранена клубом от работы на тренировках и матчах после критики в ее адрес со стороны главного тренера, который остался недоволен действиями Карнейро в матче первого тура АПЛ.