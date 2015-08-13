Вандерсон может покинуть «Краснодар»

В покупке нападающего «Краснодара» Вандерсона заинтересованы сразу несколько клубов из Китая, которые предлагают за футболиста хорошие деньги.

«Быки» раздумывают над этой сделкой. Продажа Вандерсона могла бы улучшить ситуацию с соблюдением финансового фейр-плей, в качестве замены нападающему рассматриваются форварды из европейских чемпионатов, имеющие статус свободного агента.

Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2012 года и за это время сыграл более 100 матчей. Текущий контракт игрока действует до 2016 года.